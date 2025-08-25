Hérouville-Saint-Clair. Leur concert stoppé par la pluie à Beauregard : The Limiñanas de retour !

Ils n'avaient joué que quelques morceaux sur la scène du festival Beauregard, dimanche 6 juillet dernier à Hérouville-Saint-Clair. Le groupe de rock psychédélique The Limiñanas avait dû écourter sa prestation à cause… de la pluie normande ! L'eau, qui s'était accumulée sur le toit, a fini par s'abattre sur la scène. Après avoir hésité à reprendre, les musiciens ont été contraints d'annuler la représentation, douchant ainsi les espoirs de leurs fans. Immédiatement, les organisateurs avaient promis que le groupe serait réinvité. The Limiñanas se produira ainsi jeudi 16 octobre au Big Band Café, toujours à Hérouville-Saint-Clair. Lors de la même soirée, les spectateurs pourront apercevoir Maxwell Farrington & Le SuperHomard.