En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Hérouville-Saint-Clair. Leur concert stoppé par la pluie à Beauregard : The Limiñanas de retour !

Loisir. Le groupe The Limiñanas avait eu la malchance de voir son concert être stoppé par la pluie lors du festival Beauregard en juillet dernier à Hérouville-Saint-Clair. Chose promise chose due : ils se produiront bientôt à Hérouville, au Big Band Café.

Publié le 25/08/2025 à 15h51 - Par Lilian Fermin
Hérouville-Saint-Clair. Leur concert stoppé par la pluie à Beauregard : The Limiñanas de retour !
The Limiñanas est attendu au BBC le 16 octobre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils n'avaient joué que quelques morceaux sur la scène du festival Beauregard, dimanche 6 juillet dernier à Hérouville-Saint-Clair. Le groupe de rock psychédélique The Limiñanas avait dû écourter sa prestation à cause… de la pluie normande ! L'eau, qui s'était accumulée sur le toit, a fini par s'abattre sur la scène. Après avoir hésité à reprendre, les musiciens ont été contraints d'annuler la représentation, douchant ainsi les espoirs de leurs fans. Immédiatement, les organisateurs avaient promis que le groupe serait réinvité. The Limiñanas se produira ainsi jeudi 16 octobre au Big Band Café, toujours à Hérouville-Saint-Clair. Lors de la même soirée, les spectateurs pourront apercevoir Maxwell Farrington & Le SuperHomard.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Hérouville-Saint-Clair. Leur concert stoppé par la pluie à Beauregard : The Limiñanas de retour !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple