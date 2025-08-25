Ce soir à la télé. "Rien ne t'efface", la série TF1 adaptée d'un best-seller de Michel Bussi (avec Fauve Hautot)

Avec plus de 500 000 exemplaires vendus depuis sa sortie en 2021, Rien ne t'efface s'impose comme l'un des plus grands succès littéraires de Michel Bussi. Après les cartons de Maman a tort et Le temps est assassin, TF1 adapte ce thriller glaçant en six épisodes de 52 minutes, produits par Shine Fiction et coproduits par Dominique Farrugia, dévoilés lundi 25 août 2025 à 21h10 et 22h10 sur TF1.

Un casting qui réunit deux stars normandes

C'est une première : Michel Bussi, originaire de Louviers (Eure), et Fauve Hautot, native de Dieppe (Seine-Maritime), se retrouvent autour d'un même projet.

Aux côtés de Gwendoline Hamon dans le rôle principal, on retrouve Benjamin Baroche, Mikael Mittelstadt, Bruno Debrandt, Mathieu Madénian, Flore Bonaventura, Fanny Cottençon et Lannick Gautry.

La présence de Fauve Hautot, connue pour Danse avec les stars, marque un tournant dans sa carrière : elle campe un rôle dramatique intense, à contre-courant de son image de danseuse glamour.

Une intrigue troublante entre réincarnation et enquête criminelle

L'histoire démarre au Pays basque : Maddi, médecin, perd son fils Esteban à l'âge de 10 ans. Dix ans plus tard, elle croise Tom, un enfant qui lui ressemble trait pour trait. Persuadée qu'il s'agit d'Esteban réincarné, elle décide de s'installer en Auvergne, où vit le garçon… et où une série de meurtres inexpliqués vient bouleverser le récit.

Entre visions étranges, souvenirs partagés et enquête à haut risque, Rien ne t'efface brouille les frontières entre science et croyance.

Du Pays basque à l'Auvergne : un tournage immersif

Pour restituer l'atmosphère du roman, le tournage s'est déroulé entre Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Bidart et les paysages volcaniques d'Auvergne : Saint-Nectaire, Murol ou encore Saint-Saturnin.

"On pensait profiter du soleil, mais il a fait un froid incroyable !", raconte avec humour Gwendoline Hamon à TV grandes chaînes.

Des libertés assumées avec le roman

Adapter un roman de Michel Bussi implique toujours des choix narratifs. Certains personnages ont été modifiés ou créés spécialement pour la série, comme celui interprété par Benjamin Baroche.

Michel Bussi a participé à l'écriture de la "bible" de la série avant de laisser carte blanche aux scénaristes, qui ont su moderniser l'intrigue tout en conservant sa tension psychologique.