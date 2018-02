Le Havre vu par une youtubeuse

Depuis 2017 et les 500 ans du Havre (Seine-Maritime), la cité Océane est devenue tendance. Manon Bril, une célèbre youtubeuse, a consacré une vidéo au Havre pour sa chaîne YouTube " C'est une autre histoire ". Elle est visible depuis le 31 janvier 2018.

Le Havre (Seine-Maritime) attise les curiosités depuis 2017 et ses 500 ans. Manon Bril, célèbre youtubeuse, publie depuis le 31 janvier 2018 une vidéo sur la cité Océane. Elle tient une chaîne YouTube consacrée à l'histoire : " C'est une autre histoire ". La vidéo d'une dizaine de minutes s'appelle " 5 curieuses anecdotes sur le Havre – Le Havre au détail ". En six jours le reportage a été vu par presque 32 000 internautes.

114 000 abonnés

La chaîne YouTube " C'est une autre histoire " compte plus de 114 000 abonnés et plus de trois millions de vues. Manon Drill tente de parler d'histoire autrement : " c'est de l'histoire. Mais en drôle. C'est de l'histoire drôle. Et c'est plus drôle que cette blague ". Évidemment, la youtubeuse est également présente sur Facebook et twitter.

