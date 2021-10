Le Havre. Il s'en prend violemment à sa compagne enceinte

La police du Havre (Seine-Maritime) a été appelée à 19 h 25, mardi 19 novembre 2019, pour intervenir sur un différend familial, rue de Châteaudun.

Dans l'appartement, les policiers ont découvert une jeune femme de 19 ans, en pleurs, avec une plaie au front. Il y avait du sang au sol. La victime explique que c'est son conjoint qui l'a agressée, et qu'il se trouve dans la cuisine. Les forces de l'ordre auront du mal à l'intercepter. Le jeune, de 19 ans également, tente de donner des coups aux policiers.

Enceinte de trois mois

La femme explique qu'elle était sortie faire des courses et qu'à son retour, son conjoint s'est montré violent. Il l'aurait menacée avec un couteau et l'aurait frappée au visage et au ventre, alors que cette dernière est enceinte de trois mois. Après la fouille de l'appartement, les policiers repartiront avec un couteau, un poing américain et deux sachets de résine de cannabis.

En garde à vue, l'homme violent a en partie reconnu les faits. Il nie avoir utilisé une arme. Les enquêteurs attendent la plainte de la victime pour pouvoir poursuivre le dossier.