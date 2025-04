Entreprise. Au pied du Mont Saint-Michel, les Tricots Saint James ouvrent un café dans leur boutique

Les Tricots Saint James ouvrent un café dans leur boutique installée au pied du Mont Saint-Michel à Beauvoir. Une première en France pour la marque manchoise, qui a déjà testé le concept à Séoul en Corée du Sud dans l'un de ses magasins avec succès.

Un espace type bar a ainsi été agencé dans la boutique. Les clients ou visiteurs peuvent prendre un café ou un thé tout en découvrant les collections de la marque née de la mer. Une journée festive y sera organisée samedi 5 avril avec des animations pour toute la famille, entre séances de yoga, running et atelier pour bien prendre soin des pulls en laine ou des marinières. Une ambiance festive et musicale avec jeux et cadeaux à gagner.