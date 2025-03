Manche. Un label "Employeur Engagé" pour attirer et valoriser travail et art de vivre

Le marché du travail traverse depuis quelques années une transformation profonde. La crise sanitaire notamment a accéléré la recherche d'un équilibre de vie et celle de travailler dans un environnement épanouissant. Aujourd'hui, un poste et une rémunération ne suffisent plus. Les candidats choisissent autant un mode de vie qu'une carrière stimulante. Alors pour attirer les jeunes talents, Label Manche, agence d'attractivité du territoire a lancé un label "Employeur Engagé pour le bien-vivre dans la Manche".

L'une des premières entreprises labellisées est Data Ouest. Elle est spécialisée dans le secteur des services informatiques aux entreprises. Elle est implantée depuis 18 ans à Saint-Lô, et Pascal Parfait en est le dirigeant.

Deux autres entreprises sont aussi labellisées "Employeur Engagé" l'entreprise Chéreau à Ducey-les-Chéris et l'hôpital privé de la baie à Avranches. Une dizaine d'autres sont en cours de labellisation.