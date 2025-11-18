En ce moment Le Graal KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Une star américaine "ne croit pas" au Mont Saint-Michel et l'accuse d'être de l'IA

Insolite. Le 10 novembre 2025, un vidéaste américain très suivi sur les réseaux sociaux a surpris ses abonnés en affirmant que les images du Mont-Saint-Michel étaient "probablement générées par IA", et qu'il ne croyait pas à l'existence d'un tel monument. On vous montre.

Publié le 18/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Une star américaine "ne croit pas" au Mont Saint-Michel et l'accuse d'être de l'IA
Un YouTubeur américain hallucine devant le Mont-Saint-Michel. - Capture d'écran

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le créateur américain JT Kelly, connu sous le pseudo @jtreacts_, s'est récemment retrouvé au centre d'un moment insolite. En plein live sur sa chaîne JT Reacts, où il publie habituellement des vidéos d'un Américain qui découvre des aspects de l'Europe "différents" de ce qu'il connaît (vieilles villes, coutumes, cultures, etc.), et il filme sa réaction. Dans cette séquence, il découvre pour la première fois des images du Mont-Saint-Michel… et n'y croit tout simplement pas.

"La vidéo la plus probablement générée par IA que j'ai vue"

Face à l'abbaye perchée sur son rocher, entourée de vastes étendues et de pâturages, le YouTubeur reste bouche bée. A ses milliers d'abonnés, il lâche :

"C'est la vidéo la plus probablement générée par IA que je n'ai jamais vue. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un immense château, une ville autour, et juste des champs plats avec des moutons ?"

Visiblement déstabilisé, il enchaîne avec une expression incrédule qui fait immédiatement réagir son chat en direct.

Un monument "trop beau pour être vrai" ?

Plus le vidéaste observe les images, plus il s'enfonce dans son scepticisme.

"Je n'y crois pas. Peu importe le nombre de vidéos que je verrai ou ce que vous me direz. Tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux, je penserai que c'est de l'IA."

Pour lui, aucun endroit ne devrait pouvoir réunir autant de charme, de magie et de cohérence visuelle. Un commentaire qui amuse autant qu'il intrigue les internautes français (et surtout les Normands !), habitués à voir leur monument classé au patrimoine mondial inspirer l'émerveillement des visiteurs du monde entier. Comme il le dit lui-même : "Il n'y a aucun endroit qui devrait être si beau et magique à la fois."

A lire aussi. Insolite. 20 millions de vues pour cette scène improbable tournée par des Américains au Mont-Saint-Michel

Un buzz qui fait rayonner encore plus le Mont-Saint-Michel

En voulant exprimer son incrédulité, JT Kelly a finalement offert au Mont-Saint-Michel une nouvelle visibilité internationale. Les extraits de son live circulent désormais massivement, surtout autour de la question de l'IA, mais cela rappelle aussi à quel point ce site emblématique fait toujours rêver (ou, parfois, douter) ceux qui le découvrent pour la première fois. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Une star américaine "ne croit pas" au Mont Saint-Michel et l'accuse d'être de l'IA
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple