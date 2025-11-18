Insolite. Une star américaine "ne croit pas" au Mont Saint-Michel et l'accuse d'être de l'IA

Le créateur américain JT Kelly, connu sous le pseudo @jtreacts_, s'est récemment retrouvé au centre d'un moment insolite. En plein live sur sa chaîne JT Reacts, où il publie habituellement des vidéos d'un Américain qui découvre des aspects de l'Europe "différents" de ce qu'il connaît (vieilles villes, coutumes, cultures, etc.), et il filme sa réaction. Dans cette séquence, il découvre pour la première fois des images du Mont-Saint-Michel… et n'y croit tout simplement pas.

"La vidéo la plus probablement générée par IA que j'ai vue"

Face à l'abbaye perchée sur son rocher, entourée de vastes étendues et de pâturages, le YouTubeur reste bouche bée. A ses milliers d'abonnés, il lâche :

"C'est la vidéo la plus probablement générée par IA que je n'ai jamais vue. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un immense château, une ville autour, et juste des champs plats avec des moutons ?"

Visiblement déstabilisé, il enchaîne avec une expression incrédule qui fait immédiatement réagir son chat en direct.

Un monument "trop beau pour être vrai" ?

Plus le vidéaste observe les images, plus il s'enfonce dans son scepticisme.

"Je n'y crois pas. Peu importe le nombre de vidéos que je verrai ou ce que vous me direz. Tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux, je penserai que c'est de l'IA."

Pour lui, aucun endroit ne devrait pouvoir réunir autant de charme, de magie et de cohérence visuelle. Un commentaire qui amuse autant qu'il intrigue les internautes français (et surtout les Normands !), habitués à voir leur monument classé au patrimoine mondial inspirer l'émerveillement des visiteurs du monde entier. Comme il le dit lui-même : "Il n'y a aucun endroit qui devrait être si beau et magique à la fois."

• A lire aussi. Insolite. 20 millions de vues pour cette scène improbable tournée par des Américains au Mont-Saint-Michel

Un buzz qui fait rayonner encore plus le Mont-Saint-Michel

En voulant exprimer son incrédulité, JT Kelly a finalement offert au Mont-Saint-Michel une nouvelle visibilité internationale. Les extraits de son live circulent désormais massivement, surtout autour de la question de l'IA, mais cela rappelle aussi à quel point ce site emblématique fait toujours rêver (ou, parfois, douter) ceux qui le découvrent pour la première fois.