Mont-Saint-Michel. Deux conférences sur le 40e anniversaire de son inscription à l'UNESCO

Le Mont-Saint-Michel (Manche) célèbre en ce moment le 40e anniversaire de son inscription, et de celle de sa baie, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des animations rythment ce temps de célébration en ce moment, avec de nombreuses idées de sorties et de découverte du Mont et son immense baie, de Cancale à Granville. Au prieuré à Ardevon, la Fondation du Mont-Saint-Michel œuvre depuis 2011 pour le rayonnement culturel, spirituel et patrimonial du Mont et de sa baie. Elle propose deux conférences sur le "Mont-Saint-Michel et patrimoine mondial" avec le père Roger Blot, responsable du patrimoine religieux et de l'art sacré dans le diocèse de Rennes, ce vendredi 25 octobre 2019 à 19h30 et, "le Mont-Saint-Michel, contribution au dialogue interculturel", avec Monseigneur Francesco Follo, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, le samedi 26 octobre 2019, à 18h au prieuré à Ardevon. Entrée libre pour les deux conférences.