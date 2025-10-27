Insolite. Des recettes entre la Normandie et l'Italie écrites par un athlète olympique et une miss : la nouvelle aventure des Douillet

Il y a des combats qui se gagnent sur les tatamis, et d'autres… derrière les fourneaux. Après une carrière auréolée de médailles, le Normand David Douillet s'associe à son épouse Vanessa pour un projet bien plus intime : un livre de cuisine à quatre mains.

Dans En cuisine avec Vanessa et David Douillet, à paraitre vendredi 29 octobre chez Solar, le couple invite le lecteur à leur table familiale à travers 80 recettes du quotidien, pensées pour toutes les générations.

L'un vient de Normandie, l'autre d'Italie : la recette d'un mariage réussi

Ce livre, c'est avant tout la rencontre entre deux cultures.

Vanessa, végétarienne et petite-fille de restaurateurs italiens, y apporte sa touche méditerranéenne, légère et parfumée. David, lui, revendique fièrement ses racines normandes : il a grandi auprès de sa grand-mère, qui lui a transmis le goût du beurre salé, des plats mijotés et du partage autour d'une grande table familiale.

Le résultat ? Une cuisine à la fois chaleureuse, accessible et généreuse, où se croisent le minestrone alla genovese et le poulet de Bresse à la crème, mais aussi des desserts simples comme le tiramisu ou le café affogato.

Une cuisine du cœur et du quotidien

Pas de chichis ni de performances culinaires ici : le couple veut redonner du sens au repas partagé.

"Cuisiner est un acte d'amour, et manger ensemble, un bonheur essentiel", confient-ils en préface.

Le livre s'adresse à tous ceux qui veulent manger mieux sans se compliquer la vie, tout en s'inspirant de leurs racines. Le ton est sincère, les recettes sont détaillées mais accessibles, et le tout respire la convivialité.

Une histoire de couple, de cuisine et de transmission. - Flammarion

La Normandie, fil conducteur du livre

Dans les pages, la Normandie n'est jamais bien loin.

David y évoque ses souvenirs d'enfance : les repas du dimanche, les marchés de campagne, la crème fraîche et les produits de saison. Cette identité culinaire traverse l'ouvrage, entre une pincée de nostalgie et une belle modernité.

Pour lui, la cuisine est une façon de faire vivre sa région : un hommage discret, mais bien présent, à cette terre qui l'a façonné.