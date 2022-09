Rouen. David Douillet éliminé de Danse avec les Stars : "J'ai appris que la danse, c'est aussi de l'émotion"

David Douillet, judoka champion olympique et originaire de Rouen, a participé à la nouvelle saison de Danse avec les Stars. Malheureusement, il a été éliminé dès la première émission, vendredi 9 septembre. Il s'était auparavant confié à Tendance Ouest.

Pourquoi participer à Danse avec les stars ?

Ça fait déjà quelques années que la production de Danse avec les stars me sollicitait. Jusqu'à maintenant, je n'y avais pas donné suite. Je m'interdisais de danser un peu par complexe et puis je me suis dit que c'était une idiotie. À 53 ans, après réflexion, je me dis qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de s'interdire quoi que ce soit et surtout pas de danser !

Est-ce difficile de danser quand on est judoka ?

La posture d'un judoka c'est l'antithèse de celle d'un danseur. C'est compliqué de m'entrainer car sans m'en rendre compte je prends de mauvaises postures. Dans les déplacement aussi, c'est compliqué aussi parce qu'en tant que judoka, on doit avoir les pieds ancrés dans le sol et bouger le moins possible or là, c'est l'inverse.

Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ?

Je suis à la fois impatient et anxieux parce que je vais sauter dans l'inconnu. Pour moi qui n'ait jamais fait ça, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps. On n'a pas eu le choix de faire autrement mais vu mon niveau de départ, ce n'est pas assez.

Combien de temps est-ce que vous vous êtes entrainé ?

On s'entraine de quatre à six heures par jour. La dose d'entrainement est quotidienne. Au total, je me suis entrainé une bonne semaine. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. J'ai appris que danse, c'est aussi de l'émotion.

