People. Vanessa Douillet écartée du concours Miss France après un discours qui aurait dérangé le jury, voici ce qu'elle a dit

Le 22 juin 2025, à Saint-Maurice-de-Beynost, la scène du concours Miss Pays-de-l'Ain a vu défiler une candidate pas comme les autres : Vanessa Douillet, 42 ans, mère de trois enfants et épouse de David Douillet, ex-judoka et ancien ministre, très attaché à sa Normandie.

Malgré un passage salué en maillot de bain et une robe blanche élégante, la candidate n'a pas décroché l'écharpe tant convoitée. C'est finalement Noémie Baiamonte, 21 ans, qui représentera le département à l'élection Miss France 2026.

Un discours engagé… qui n'aurait pas plu au jury, selon elle

Peu après le concours, Vanessa Douillet a pris la parole sur Instagram pour partager son ressenti. Selon elle, c'est son discours d'engagement féministe qui aurait causé sa mise à l'écart :

"Pas d'écharpe hier soir, mais je porte déjà les trois plus beaux titres du monde : celui de maman. [...] Comme je l'ai dit hier dans mon discours — qui semble avoir fortement déplu et dérangé un jury et ses organisateurs, ancrés dans d'étouffantes et vieilles habitudes — je ne suis pas qu'une femme de, je suis une femme libre, engagée et déterminée."

Elle y dénonce des codes trop rigides et dépassés, tout en défendant la légitimité des femmes de plus de 40 ans à participer à ce type de concours.

Le soutien public et chaleureux de David Douillet

Malgré cette élimination, David Douillet s'est montré solidaire. Le soir de la finale, il portait fièrement un tee-shirt à l'effigie de sa femme dans le public. Une manière de rappeler que le couple, marié depuis 2017, forme une équipe soudée autour de valeurs communes.

Ensemble depuis 2014, ils partagent une famille recomposée de cinq enfants. Et même si Vanessa n'est normande que par alliance, certains imaginent déjà la suite : pourquoi ne pas se présenter à Miss Normandie 2026 ?

Une Normande d'adoption bientôt en lice ailleurs ?

Après son expérience dans l'Ain, Vanessa Douillet pourrait-elle viser une autre région ? Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes l'y encouragent. Mariée à un Normand, elle pourrait, si le règlement le permet, prétendre à une écharpe dans notre région dès l'année prochaine.

"Restez connectés. Ce n'est que le début", conclut-elle dans son message, laissant entendre qu'elle n'a pas dit son dernier mot.

Le discours complet de Vanessa Douillet

Voici le discours tenu par Vanessa Douillet lors de la finale, et qu'elle estime avoir été mal reçu par le jury :

"Bonjour à toutes et à tous,

Je m'appelle Vanessa Douillet, j'ai seulement 42 ans.

Infirmière puis thérapeute, j'ai toujours choisi d'être au service des autres.

J'ai 3 enfants et je suis mariée.

Mais je ne suis pas seulement une femme de…

Je suis aussi une femme libre, engagée, qui souhaite porter la voix des femmes d'aujourd'hui, de toutes celles qui osent encore rêver.

Etre élue dans notre département serait pour moi un immense honneur.

Trois fois, j'ai porté le plus beau des titres : celui de maman.

Aujourd'hui, je suis prête à porter celui de Miss Pays de l'Ain."

Un discours sincère, salué sur les réseaux sociaux, même s'il n'a pas fait l'unanimité dans la salle. Pour Vanessa Douillet, ce revers ne marque pas une fin mais un nouveau départ.