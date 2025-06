People. "J'aurais peur que ça dérange mes enfants" : une ancienne Miss France réagit à la candidature de Vanessa Douillet, 42 ans

Vanessa Douillet a décidé de bousculer les codes. A 42 ans, cette Normande par alliance (elle est mariée depuis 2004 à David Douillet) tente de franchir les étapes qui mènent à Miss France 2026. Grâce à l'assouplissement du règlement, qui ne fixe désormais plus de limite d'âge, elle espère suivre les pas d'Angélique Angarni-Filopon, sacrée Miss France à 34 ans en décembre dernier.

Une ambition qu'elle qualifie elle-même de "challenge de fou", et qui a déjà suscité bien des réactions, notamment de la part d'une autre reine de beauté bien connue des Français…

Elodie Gossuin salue le courage… mais partage ses doutes de maman

Interrogée par Télé-Loisirs, Elodie Gossuin, Miss France 2001, ne cache pas son admiration pour le projet de Vanessa Douillet :

"Je trouve ça admirable d'oser le faire", déclare-t-elle avec enthousiasme.

"Il faut avoir le courage de le faire, mais il faut aussi avoir le courage de se présenter quand on a 18 ans. C'est loin d'être facile. Il faut du courage pour affronter le regard du public et pour oser parler en public. C'est une vraie expérience de vie."

Mais la mère de famille nuance rapidement ses propos. Aujourd'hui âgée de 44 ans, elle reconnaît qu'elle-même n'aurait peut-être pas franchi le pas :

"Je ne sais pas si j'aurais osé le faire aujourd'hui à 44 ans, je ne pense pas. Peut-être que j'aurais eu peur que ça dérange mes enfants…"

Une Miss par étapes : le parcours de Vanessa Douillet

Avant de rêver à la scène nationale de l'élection Miss France, Vanessa Douillet doit d'abord convaincre dans sa région. Elle s'est déjà illustrée en avril dernier lors du concours Miss Châtillon Pays de Dombes, où elle a terminé troisième. Prochaine étape : Miss Pays de l'Ain, le 22 juin.

Si elle décroche le titre local ou celui de première dauphine, elle sera qualifiée pour Miss Rhône-Alpes 2025, prévue le 19 septembre à Villefranche-sur-Saône, en présence de la Miss France en titre, Angélique Angarni-Filopon.

Une nouvelle ère pour Miss France ?

Avec l'ouverture du concours à toutes les tranches d'âge, Miss France vit un véritable tournant. Et Vanessa Douillet n'est peut-être que la première d'une longue série à vouloir prouver que la beauté, l'éloquence et le charisme n'ont pas d'âge. Un message inspirant pour toutes les femmes, et une source de débats que le public adore suivre.