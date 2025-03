Insolite. La femme d'un champion olympique normand, âgée de plus de 40 ans, va se présenter au concours de Miss France

Miss France évolue avec son époque ! La femme qui représente "l'excellence à la française" n'est plus soumise à un critère d'âge, car la beauté ne fane pas avec le temps. Et ça, une candidate, normande par alliance, l'a bien compris. Vanessa Douillet, 41 ans, épouse de David Douillet, double champion olympique de judo et figure emblématique du sport français, a décidé de tenter sa chance pour Miss France 2026.

C'est grâce à la réforme de 2022, qui a supprimé la limite d'âge et ouvert le concours à plus de profils, que Vanessa Douillet a pu se lancer. Direction le concours régional, avec une première étape cruciale : décrocher la couronne de Miss Châtillon - Pays de Dombes le 4 avril prochain.

Une nouvelle aventure pour le couple Douillet

Si le judo et les podiums n'ont a priori rien à voir, Vanessa Douillet semble prête elle aussi à relever des défis. Et ça tombe bien, car elle devra affronter 13 autres candidates, toutes plus jeunes qu'elle. Mais à en croire son message posté sur Instagram – "Alors ? Ce n'est pas un challenge de fou ?" – elle est plus motivée que jamais.

On imagine que David Douillet, habitué à la compétition, sera derrière elle à chaque étape de cette aventure. Le couple avait déjà prouvé sa complémentarité en participant ensemble à l'émission "Les Traîtres" sur M6 en 2022. Prêts à les voir conquérir un nouveau titre ?

Jusqu'où ira Vanessa Douillet ?

Si elle parvient à décrocher le titre de Miss Châtillon - Pays de Dombes, Vanessa Douillet devra ensuite viser plus haut : la couronne de Miss Rhône-Alpes, indispensable pour accéder au concours national. Et là, les choses sérieuses commenceront vraiment.

Une chose est sûre : cette candidature fait déjà parler et pourrait bien ouvrir encore plus les portes du concours à toutes les femmes. Car aujourd'hui, l'âge n'est plus un critère de beauté figé. Les codes changent, les mentalités évoluent et Miss France s'adapte. Place aux femmes qui assument leur âge, leur expérience et leur ambition ! Verdict le 4 avril : Vanessa Douillet fera-t-elle taire les sceptiques et imposera-t-elle son style sur la scène de Miss France 2026 ?