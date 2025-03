Normandie. La réponse de Vanessa Douillet à ceux qui pensent qu'elle est trop vieille pour participer à Miss France

L'annonce a surpris : Vanessa Douillet, 41 ans, épouse de l'ex-judoka et ancien ministre des Sports David Douillet, a décidé de tenter sa chance au concours Miss Châtillon Pays de Dombes (Ain), première étape vers une éventuelle qualification pour Miss Auvergne-Rhône-Alpes, et peut-être Miss France. Un choix rendu possible par l'assouplissement récent des règles du célèbre concours, qui permet désormais aux candidates de plus de 25 ans de concourir.

Un challenge audacieux qui fait parler

Mais si elle voit cette aventure comme un "challenge de ouf", certains internautes, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux, certains la considérant "trop vieille" ou "hors sujet" pour un concours de beauté.

"C'est justement pour ça que je vais aller au bout !"

Face à ces attaques, Vanessa Douillet ne se démonte pas. Dans une vidéo Instagram, elle affiche sa détermination : "C'est justement pour ça que je vais aller au bout." Un message clair, illustré par une photo d'elle en noir et blanc, le regard tourné vers l'horizon.

Elle dénonce un problème bien plus large que sa simple participation à Miss France : "Ces messages qui me disent 'trop vieille' révèlent un vrai problème de société. En 2025, une femme doit encore justifier qu'elle peut faire ce qu'elle veut, à l'âge qu'elle veut."

Un combat pour toutes les femmes

Bien plus qu'un simple concours, cette candidature devient un engagement. "Alors, à toutes les femmes : n'attendez pas qu'on vous donne la permission d'oser. Il n'y a pas d'âge pour suivre ses envies, ses rêves, ses défis", martèle-t-elle. Conseillère municipale à Bourg-en-Bresse, elle veut prouver que l'âge ne devrait être une barrière pour aucune femme.

Miss France, un concours qui évolue avec son temps ?

L'âge des candidates n'est plus un frein dans ce concours, comme l'a prouvé l'élection d'Angélique Angarni-Filopon en décembre dernier à 34 ans. Mais si les règles évoluent, les mentalités, elles, peinent encore à suivre.

Qu'on la soutienne ou non, une chose est sûre : Vanessa Douillet ne recule devant rien et compte bien prouver qu'il n'y a pas d'âge pour briller sous les projecteurs. Affaire à suivre !