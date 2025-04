Normandie. Vanessa Douillet, maman de 42 ans, termine sur le podium aux élections locales pour Miss France 2026 !

Ce n'est pas la première place, et pourtant, c'est un grand pas vers le concours national. Ce samedi 5 avril, Vanessa Douillet a décroché le titre de 2ᵉ dauphine à Miss Châtillon Pays de Dombes, une qualification qui lui ouvre les portes de l'élection de Miss Pays de l'Ain, prévue le 22 juin.

Sur Instagram, la candidate a partagé son enthousiasme :

“Prochaine étape : Election de Miss Pays de l'Ain, le 22 juin.✨✨ Je compte sur vous pour continuer à me suivre dans cette aventure.”

A 42 ans, elle bouscule les codes et les clichés

Grâce à l'assouplissement du règlement de Miss France (qui n'impose plus d'âge limite ni de critères familiaux stricts), Vanessa Douillet peut participer… et elle ne s'en prive pas. Maman de trois enfants, hypnothérapeute et épouse de l'ancien judoka et ministre normand David Douillet, elle défie les standards d'un concours longtemps réservé aux moins de 24 ans.

Et elle le fait avec panache, énergie et un petit message bien senti aux femmes de sa génération : oser, encore et toujours.

Le rêve Miss France ? Il n'a jamais été aussi proche

Le parcours est encore long, mais l'essentiel est là : Vanessa Douillet trace sa route vers Miss Rhône-Alpes, puis potentiellement Miss France 2026. Chaque étape compte, et celle-ci était un vrai tremplin. “La suite arrive, et j'ai hâte”, écrit-elle dans un autre post. Et franchement, nous aussi.

Normande de cœur, reine en devenir

Elle ne concourt pas chez nous, mais Vanessa Douillet est Normande par alliance, et ça, on le garde en tête. Mariée à l'un des plus célèbres champions de la région, elle incarne aujourd'hui un vent de fraîcheur (et de maturité) dans un concours en pleine évolution.

Rendez-vous le 22 juin à Saint-Rambert-en-Bugey pour la suite de cette aventure qui, avouons-le, commence à sentir bon la finale nationale.