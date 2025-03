Consommation. Amandine Petit nous dévoile les secrets de la plus grande usine Nutella du monde (et elle est normande !)

Quand on pense à la Normandie, on imagine le cidre, la teurgoule, l'andouille de vire, les pommes sucrées ou encore un beau plateau de fromages. Mais saviez-vous que cette belle région cache aussi un trésor sucré pour les gourmands du monde entier ? A Villers-Ecalles, près de Rouen, se trouve la plus grande usine de production de Nutella au monde !

Amandine Petit en mission secrète chez Ferrero

Amandine Petit vous emmène découvrir les coulisses de l'usine ! Une visite immersive au cœur de cette fabrique magique normande, où chaque jour des centaines de milliers de pots voient le jour.

Une visite comme dans "Charlie et la Chocolaterie"

Pendant 48 heures, l'ex-Miss France a troqué son diadème contre une charlotte et une blouse pour partir à la rencontre des équipes de Ferrero France. Au programme : immersion totale dans la fabrication du Nutella, contrôle qualité très strict et bien sûr… dégustation ! "On se croirait dans Charlie et la Chocolaterie", s'amuse Amandine, des étoiles (et sûrement un peu de gourmandise) plein les yeux.

600 000 pots par jour… et des camions 100% électriques !

Chaque jour, pas moins de 600 000 pots sont fabriqués à Villers-Ecalles avant d'être expédiés aux quatre coins de la France et de l'Europe. Et vers les magasins normands, ils sont transportés en camions 100% électriques !

Les secrets (presque) dévoilés du Nutella

Alors, que trouve-t-on vraiment dans un pot de Nutella ? Amandine a tenté de percer le mystère : "J'ai toujours voulu savoir comment c'était fabriqué !" Si la recette exacte reste bien gardée, notre Miss a tout de même pu en apprendre un peu plus sur la sélection des ingrédients et les étapes de production. "Mais chut, c'est un secret", plaisante-t-elle. Contrôle qualité, procédure sanitaire, petite pause pour goûter : on la suit partout !

Ferrero et la Normandie, une belle histoire d'amour

L'aventure Ferrero en France commence dans les années 50 avec l'implantation de la première usine à Villers-Ecalles. Si à l'origine, on y produisait des Mon Chéri, c'est en 1961 que Nutella s'installe officiellement sur le territoire français. Aujourd'hui, cette usine est le premier site mondial pour la production de la célèbre pâte à tartiner et le troisième pour Kinder Bueno.

"Une raison de plus pour être fière d'être Normande !"

Fière de ses racines, Amandine Petit conclut sa visite sur une déclaration d'amour à sa région : "La plus grande usine de Nutella au monde est ici ? Une raison de plus pour adorer ma Normandie, non ?"