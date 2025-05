Près de Rouen. Ferrero annonce 95 millions d'euros d'investissements, notamment sur son usine phare de production de Nutella

Le groupe Ferrero confirme son implantation dans la région rouennaise et profite du sommet Choose France, lundi 19 mai 2025, pour annoncer de nouveaux investissements à hauteur de 95 millions d'euros.

Sur cette enveloppe, 65 millions sont alloués au développement des capacités logistiques de Ferrero avec l'idée de "gagner en agilité dans le stockage et le conditionnement des produits", précise le groupe dans un communiqué. Ainsi, deux nouveaux entrepôts vont voir le jour : l'un à Cléon pour un montant de 33 millions d'euros, l'autre à Barentin, près de l'usine de production de Villers-Ecalles pour 32 millions d'euros.

30 millions sur le site de Villers-Ecalles

Le reste des investissements concerne justement le site de production de Villers-Ecalles pour 30 millions d'euros. Cette usine est le premier site de production de Nutella dans le monde, avec plus d'un quart de la production et le troisième pour la production de Kinder Bueno avec un cinquième du volume mondial. Les investissements sont destinés "à la poursuite de la modernisation et de la décarbonation du site au travers du remplacement de certains équipements des lignes Kinder Bueno et Nutella et de l'isolation du site sur son ensemble", assure Ferrero. Le site avait déjà bénéficié d'un investissement de 36 millions d'euros en 2022, déjà pour la modernisation des lignes de production.