Rouen. Seine-Maritime : des agriculteurs manifestent devant une usine Nutella

Entre 65 et 75 agriculteurs ont manifesté le mardi 27 novembre 2018 devant une usine Nutella à Villers-Écalles, près de Rouen (Seine-Maritime). Dans leur viseur ? "Les dégâts causés par les importations massives d'huile de palme", selon la Coordination rurale.

"Stop à l'huile de palme qui dégraisse nos agriculteurs et engraisse nos estomacs", pouvait-on lire sur une banderole devant l'usine qui est le premier site de production au monde de cette pâte à tartiner composée à 56,3 % de sucre, 30,9 % de matière grasse, soit environ 20 % d'huile de palme.

Venus des régions voisines

"L'huile de tournesol comme l'huile de colza produites localement pourraient facilement remplacer l'huile de palme pour des différences de montants qui sont ridicules. Ce serait meilleur pour la santé comme pour l'environnement", a argumenté une des manifestantes, Sophie Curtil.

Les manifestants étaient venus de Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Hauts de France et Centre-Val de Loire, selon le syndicat. Ils étaient vêtus de gilets jaunes "mais parce que ce sont les couleurs de la Coordination rurale, même si on soutient le mouvement des gilets jaunes dans différentes régions", a précisé Sophie Curtil.

En mars, Ferrero, le groupe familial italien à qui appartient Nutella, avait "réaffirmé son engagement continu à garantir une chaîne d'approvisionnement en huile de palme sans déforestation et sans exploitation humaine, grâce à une coopération active avec des ONG, des parties prenantes et des fournisseurs clés".

Mais la Coordination rurale a dénoncé dans un communiqué les "prétendues certifications équitables" de "l'agro-industrie". Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) l'huile de palme, dont la mention est obligatoire depuis 2014 sur les produits qui en contiennent, est "sans intérêt nutritionnel" et contient des acides gras saturés qui "en excès peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires".

Ferrero achète 185 000 tonnes d'huile de palme par an dans le monde. Troisième fabricant mondial de confiseries chocolatées, le groupe a doublé son chiffre d'affaires en dix ans pour atteindre plus de dix milliards d'euros. Il compte 22 sites de production et plus de 30 000 employés.

Avec AFP