JO 2024. Amandine Petit se mesure aux champions sur le parcours olympique

Amandine Petit, Miss France 2021, a participé ce samedi au Marathon pour tous des JO 2024. Cet événement exceptionnel a permis à des milliers d'amateurs de se mettre dans la peau des athlètes olympiques, en courant sur le même parcours que celui des futurs marathoniens des Jeux olympiques de Paris.

Le Marathon pour tous, une exclusivité au JOP2024

Le Marathon pour tous, organisé dans la nuit du 10 août 2024, a offert une expérience inédite : un parcours de 42,195km reliant Paris et Versailles, traversant neuf communes emblématiques de la région parisienne. Avec un départ à 21 heures depuis l'Hôtel de Ville de Paris et une arrivée aux Invalides, cette course nocturne a rassemblé 20 024 participants, tous unis par l'envie de se dépasser.

Pour Amandine Petit, ce marathon a été bien plus qu'une simple course. Accompagnée par son équipe et son coach, elle a partagé son émotion à l'arrivée : "Finisher du Marathon pour tous sur le parcours des Jeux olympiques de Paris 2024 ! Fierté éternelle." Elle a décrit ce moment comme inoubliable, marqué par une ambiance incroyable, un dénivelé impressionnant, et des "millions de frissons".

Avec un temps de 5 heures, 26 minutes et 3 secondes, Amandine Petit a prouvé que la détermination et le travail acharné pouvaient mener à des accomplissements remarquables, où on n'attend pas forcément une Miss France. Cette aventure au cœur des JO 2024 restera gravée dans sa mémoire, tout comme dans celle des autres participants qui ont eu la chance de partager cette expérience unique.