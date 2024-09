Santé. En souvenir de sa grand-mère, Amandine Petit s'engage dans la lutte contre Alzheimer

Amandine Petit, Miss France 2021 et fière Normande, a décidé de mettre sa notoriété au service d'un combat qui lui tient à cœur : la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette cause n'est pas choisie au hasard. Sa grand-mère, à qui elle était profondément attachée, a été emportée par cette maladie.

Une lutte pour la mémoire

En souvenir de celle qu'elle qualifie de "première partenaire de danse", Amandine Petit s'est unie à la Fondation recherche Alzheimer. Ensemble, ils portent un message clair : il faut agir maintenant pour que la maladie d'Alzheimer ne soit plus qu'un "lointain souvenir". L'ancienne Miss France a dévoilé il y a quelque temps sur ses réseaux sociaux une tendre photo de son enfance, où elle danse avec sa grand-mère, avant de livrer des mots poignants : "Je ne t'oublie pas et je ne t'oublierai jamais." Amandine Petit n'a jamais caché son admiration pour sa grand-mère, qui, avant la maladie, était une femme pleine de vie, de détermination et d'amour. "Mon exemple, celle qui avait le même caractère et la même passion pour la vie que moi", a-t-elle confié, visiblement émue, à ses abonnés.

Mettre Alzheimer K.O.

Avec cette campagne, où elle apparaît en gants de boxe pour symboliser le combat à mener, Amandine Petit appelle à la mobilisation générale. Elle incite chacun à faire un don, car seul un effort collectif pourra permettre à la recherche de progresser. Selon la Fondation recherche Alzheimer, près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. A travers son engagement, Miss France 2021 espère non seulement honorer la mémoire de sa grand-mère, mais aussi sensibiliser le plus grand nombre à une maladie qui touche tant de familles.

"Agissons maintenant pour t'oublier demain", conclut-elle avec émotion dans son hommage à celle qu'elle continue de porter dans son cœur. Un message qui résonne comme un appel à l'action, pour que d'autres familles n'aient pas à dire adieu à leurs proches trop tôt.

Pour faire un don à la recherche, cliquez ici.