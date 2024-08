JO 2024. Le breaking aux JO : David Douillet pas fan, mais Internet a beaucoup ri

Le breaking, une danse devenue sport olympique

Le breaking, aussi appelé à tort breakdance, est un style de danse né dans les années 1970 à New York, célèbre pour ses mouvements saccadés et ses figures acrobatiques. Bien qu'on l'associe souvent aux rues des Etats-Unis, des archives montrent qu'une forme de cette danse était pratiquée dès les années 1950 à Kaduna, au Nigéria. Reconnu comme un sport en raison des exigences physiques et techniques qu'il impose, le breaking est jugé selon cinq critères : la technique, le vocabulaire (adaptation du corps aux bases du breaking), l'originalité, l'exécution, et la musicalité. Aux JO, les breakers doivent improviser sur une musique inconnue, un véritable défi pour ces artistes-athlètes.

Un premier tour mitigé et une prestation qui fait débat

Pour cette grande première aux JO, la France a brillé avec une médaille d'argent remportée par Dany Dan, grâce à une performance impressionnante.

Mais tout n'a pas été aussi glorieux. L'Australienne Rachael Gunn, alias Raygun, a essuyé des critiques acerbes après sa prestation.

Sa performance a même inspiré des détournements humoristiques en ligne, ce qui a contribué à discréditer la discipline aux yeux de certains spectateurs.

David Douillet, sceptique face au breaking

Parmi les sceptiques, le Normand David Douillet, double champion olympique de judo, n'a pas caché sa déception. "Je m'étais imaginé autre chose, plus de spectacle, plus de musique…" confie-t-il. Quand on lui demande si le breaking a sa place aux JO, il reste prudent : "Je n'ai pas suffisamment de recul ni de culture sur cette discipline pour dire…" Cependant, il souligne la difficulté de "faire le distinguo entre la proportion sportive, et la dimension artistique". Douillet s'interroge aussi sur l'intégration du breaking aux JO : "Il aurait peut-être fallu demander à ceux qui le pratiquent s'ils avaient envie de venir aux JO ? Je n'ai pas l'impression qu'ils soient dans l'esprit des JO."

Ainsi, si le breaking a fait une entrée remarquée, elle n'a pas encore convaincu tout le monde, y compris certains grands noms du sport français. Le débat est ouvert : le breaking a-t-il vraiment sa place dans l'arène olympique ?