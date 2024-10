Calvados. Presque un demi-siècle de concours de Teurgoule (et de Fallue) : les conseils du grand maître

Ce samedi 12 octobre 2024, la salle des fêtes de Houlgate, dans le Calvados, accueillera non seulement le 45e concours de Teurgoule, mais aussi le 26e concours de Fallue, sans oublier le 16e concours de riz au lait et créations à base de Fallue. Depuis presque un demi-siècle, cet événement attire aussi bien les amateurs que les professionnels, avec un objectif simple selon Claude Langlois, le grand maître du concours : "Notre but en tant que confrérie, c'est de valoriser les produits régionaux, de garder les traditions et de défendre l'artisanat. Et par ce biais, on protège aussi l'agriculture, car dans nos produits, il faut du beurre, du lait, de la crème. Donc, on soutient tout ce monde-là."

Ouvert à tous… et même à l'international

Le concours est ouvert à tous, avec différentes catégories : amateurs, professionnels, apprentis, cuisiniers de restaurants et jeunes talents.

"On a même eu des participants américains qui, après avoir concouru, organisent des journées 'Repas de Normandie' dans leurs restaurants aux Etats-Unis", raconte avec fierté Claude Langlois.

Les précieux conseils du grand maître

Pour réussir une bonne Teurgoule, le grand maître conseille :

"Il faut, si possible, un bon lait de ferme, du riz rond, et nous, on met deux cuillères à café de cannelle pour deux litres de lait, avec une petite pincée de sel. La cuisson ? Cinq heures à 110-115 degrés !"

Mais chaque participant peut apporter sa touche personnelle. Pour Claude Langlois, le secret réside dans la qualité des ingrédients :

"Le mieux, c'est d'aller directement à la ferme ou sur les marchés. Ce qui fait la différence, c'est le gras contenu dans le lait."

La Fallue : une brioche ancienne

La Fallue, quant à elle, est une vieille recette normande, proche de la gâche vendéenne.

"C'est une brioche simple, avec de la farine, des œufs, du beurre, de la crème fraîche, du sel et de la levure. On la pétrit lentement, on la laisse reposer 12 heures au froid. Le lendemain, on la façonne et on la laisse lever avant de la cuire."

Claude Langlois nous raconte l'origine modeste de ce gâteau : "A l'époque, c'était un peu le gâteau du pauvre. Les boulangers n'étaient pas toujours payés en liquide, alors on apportait ce qu'il y avait, de la crème, du beurre… Et avec ça, on faisait une brioche, mais avec les moyens d'autrefois, à la main, sans machines."

Un concours qui fédère

Chaque année, le concours attire une soixantaine de Teurgoules et une vingtaine de Fallues. Pour participer, les candidats doivent retirer une terrine auprès des partenaires, déposer leur création samedi matin et attendre le verdict des jurats l'après-midi.

Rendez-vous pour la remise des prix

La remise des prix se tiendra dimanche 27 octobre 2024 à 16h45, également à la salle des fêtes de Houlgate. Les jurys détermineront les meilleures Teurgoules, Fallues et riz au lait créatifs.