Insolite. Des glaces aux saveurs de Normandie : entre camembert et teurgoule, découvrez les parfums les plus improbables

Les saveurs les plus surprenantes :

1. Glace au camembert : quand le fromage devient un dessert

Un glacier des Alpes, loin d'être normand, a osé l'impensable : une glace au camembert ! Ce camembert de Normandie AOP Gillot® est un fromage d'exception, élaboré avec soin selon des méthodes ancestrales. Fabriqué à partir de lait cru collecté chez des producteurs locaux, il est moulé à la main avec une précision artisanale. Alors, pourquoi ne pas en faire une glace ? La question est posée, et le résultat… intrigant.

2. Sorbet pomme-Calvados : un hommage glacé au trou normand

A Honfleur, la ferme du Bois Louvet propose une glace qui a su séduire les palais les plus exigeants. Ce sorbet pomme-Calvados, inspiré par le traditionnel trou normand qui rythme les repas de fête, a été classé parmi les 15 meilleures glaces artisanales de France par Le Monde.

3. La Manche se distingue avec des créations uniques : glace à la teurgoule et au Calvados

Dans la Manche, Benjamin Aumont, artisan glacier à Torigny-les-Villes, s'est lancé dans la création de glaces aux saveurs bien normandes. Ancien pâtissier et chocolatier, il a misé sur des parfums aussi surprenants que délicieux : la teurgoule, ce riz au lait parfumé à la cannelle, ou encore le Calvados, l'eau-de-vie emblématique de la région.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🐧Le Manchot Glacé🐧 (@lemanchotglace)

4. Glace Room : des saveurs normandes au cœur de Paris

Après plus de 10 ans d'expérience dans le monde de la glace, Craig Sanders, un Franco-Américain passionné par la Normandie, a ouvert son premier Glace Room sur la place de la Bastille à Paris. Craig privilégie les produits du terroir et les saveurs authentiques, proposant ainsi des parfums emblématiques tels que la tarte normande, les sablés de Sainte-Mère-Eglise, le caramel d'Isigny, et le yaourt au lait normand. Dans cet écrin parisien, on peut déguster ces délices en flânant sur la place ou en se posant dans la boutique, qui offre une vingtaine de places assises. Et pour les amateurs de douceurs saines, tous les sorbets et cornets sont vegan, sans colorants ni conservateurs.

5. En attendant l'andouille de Vire…

Pour les plus aventureux, il faudra encore patienter avant de pouvoir déguster une glace à l'andouille de Vire. Mais à ce rythme, qui sait ce que les glaciers normands nous réservent ?