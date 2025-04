Podcast Les Voix de la Ville. Elodie Gaignon, pompier, connaît Caen par cœur : "Je vois la ville sous tous ses aspects"

Son métier lui permet de découvrir tous les visages de la ville de Caen, de jour comme de nuit, au plus près de ses habitants, dans les instants les plus marquants de leur vie.

Dans ce quatrième épisode du podcast Millénaire de Caen : les voix de la ville, Elodie Gaignon, sapeur-pompier professionnelle et première femme à la caserne Canada, nous raconte son lien personnel avec Caen : sa toute première intervention, le lieu de la ville qui lui tient le plus à cœur, ou encore sa curiosité pour l'histoire des pompiers caennais depuis leur arrivée au XXe siècle. Un témoignage sincère et passionné à la rencontre de la ville et de ceux qui la font vivre.