Le Caennais de la semaine. Eric Mauger est le chef jardinier de la Colline aux oiseaux

Après notre dernier épisode avec un professeur du CHU, nous partons aujourd'hui à la rencontre d'Eric Mauger, 60 ans, chef jardinier à la Colline aux oiseaux. Depuis 40 ans, il façonne les espaces verts de Caen et connaît la ville comme sa poche. Cette semaine, c'est lui, notre voix de la ville.

Quel lieu affectionnez-vous à Caen ?

"Le canal de Caen. J'ai toujours adoré m'y balader, car cela me rappelle des souvenirs d'enfance avec mon père. On allait pêcher, se promener avec le chien, ou même laver la voiture dans les ruisseaux à une époque où c'était encore autorisé."

Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous à Caen ?

"Je restaurerais le donjon du château. Avec des mécènes, ou des financements privés, et l'avis des historiens. Faire quelque chose comme à Falaise, où le château à tout son éclat grâce à son donjon !"

Pourquoi aimez-vous tant votre ville ?

"Parce que j'y suis né et qu'on y vit bien. On a la mer à côté, si vous ne pouvez pas partir en vacances, vous pouvez toujours y aller. Il y a de grands espaces autour de Caen, et la prairie, où on peut voir tout ce qui est nidification, oiseaux. Le centre-ville a une très belle architecture. La ville s'épanouit et attire de plus en plus de monde, on a pu le voir avec le Millénaire. Les espaces verts et sa propreté sont d'une grande qualité, ce qui pour moi est très important pour accueillir les gens."

Une dernière anecdote à partager ?

"C'était un 14 juillet, et manque de pot il avait plu. Les enfants avaient joué avec des pétards mais ils étaient tous complètement mouillés. Le lendemain, avec mes collègues, on les a ramassés et séchés, et on les a tous rallumés ! C'était notre manière de célébrer la fête nationale… avec un jour de retard !"