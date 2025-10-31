En ce moment Gabriela KATSEYE
Judo. L'Ornaise Angélique Duriez en route pour les championnats du monde vétérans

Sport. Licenciée au Judo club argentanais, Angélique Duriez va combattre à Paris pour les championnats du monde vétérans de judo, aux côtés de Maxime Beliot et Corentin Anne dans leurs catégories d'âge et de poids respectives. Du lundi 3 novembre au vendredi 7 novembre, la compétition, dédiée aux 30 ans et 80 ans et plus, commencera par les épreuves masculines puis se terminera par celles des femmes.

Publié le 31/10/2025 à 16h34 - Par Lucie Peudevin
Angélique Duriez représente l'Orne au championnat du monde vétérans de judo vendredi 7 novembre, à Paris. - courtoisie

La France ne brille pas qu'avec Teddy Riner. Trois Ornais s'apprêtent à disputer les championnats du monde vétérans de judo, à Paris. Angélique Duriez, du Judo club argentanais (Orne), va combattre aux côtés de Maxime Beliot et Corentin Anne dans leurs catégories d'âge et de poids respectives. Pour les vétérans, âgés d'au moins 30 ans, les épreuves masculines commencent dès lundi 3 novembre et prennent fin jeudi 6 novembre. Celles des femmes ne durent qu'une journée, vendredi 7 novembre. 

"J'ai hâte de monter sur le tatami"

L'année dernière, Angélique Duriez avait remporté la médaille d'or en catégorie -63kg, aux championnats du monde vétérans à Las Vegas, aux Etats-Unis. Cette année, l'Ornaise aura l'occasion de combattre presque à domicile, à Paris. "Combattre devant ma famille et mes filles, c'est extraordinaire. J'ai hâte de monter sur le tatami", déclare la judokate inscrite dans les catégories -57kg et 40-45 ans.

En attendant le grand départ vers Paris, les préparations physiques et mentales sont de mises. "J'ai eu mon dernier entraînement jeudi 30 octobre. Maintenant, je dois maintenir mon poids et j'aime surtout rester dans ma bulle avant la compétition", confie Angélique Duriez. Près de 500 femmes combattront le 7 novembre.

Angélique Duriez sur sa préparation

Trois Ornais en lice

Angélique Duriez prendra la route de Paris jeudi 6 novembre pour réaliser la pesée qui précède les épreuves féminines du lendemain. Elle suivra, malgré tout, en direct les résultats de ses deux équipiers ornais, Maxime Beliot et Corentin Anne. "J'espère que tous les trois, on ramènera des médailles pour le département de l'Orne", conclut, souriante, la judokate. 

