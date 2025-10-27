En ce moment Belong Together Mark AMBOR
Près de Caen. Pour ses 60 ans, le club de judo de cette commune fait venir un champion du monde

Sport. Joan-Benjamin Gaba, champion du monde et vice-champion olympique de judo sera présent à Cagny le 1er novembre à l'occasion des 60 ans d'existence du club.

Publié le 27/10/2025 à 16h00 - Par Lilian Fermin
Joan-Benjamin Gaba sera à Cagny samedi 1er novembre.

Un invité de prestige célébrera à Cagny les 60 ans d'existence du club de judo, samedi 1er novembre. Champion du monde 2025 dans la catégorie des -73kg et vice-champion olympique à Paris en 2024, Joan-Benjamin Gaba se rend dans le Calvados.

Deux entraînements dirigés par la star

La star de la discipline dirigera deux entraînements destinés aux adhérents de la Fédération française de judo, jeunes comme expérimentés, sur inscription, à faire auprès du club. En fin de journée, il livrera une autre leçon, cette fois aux adhérents d'hier et d'aujourd'hui du club de Cagny. Entre-temps, Joan-Benjamin Gaba ne manquera pas de se livrer au jeu des photos et des dédicaces, à la salle omnisports de Cagny.

