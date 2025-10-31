Sécurité routière. A Alençon, des vérifications et des équipements gratuits pour éviter les accidents nocturnes

A la tombée de la nuit, mieux vaut être vu que surpris. Vendredi 31 octobre, l'association Prévention routière, qui organise les semaines Lumière & vision partout dans la région, fait un arrêt à Alençon pour sensibiliser aux dangers de la conduite nocturne. "Après le passage à l'heure d'hiver, on constate que les accidents impliquant des piétons augmentent de 34% entre 17h et 19h", confie Pauline Jouvenaux, directrice régionale de l'association.

Des vérifications et équipement gratuits

Dans le cadre des semaines Lumière & vision, l'association Prévention routière et son village partenaire organisent de nombreuses animations. "On propose des vérifications gratuites pour tous les modes de déplacement", détaille Pauline Jouvenaux, avant d'ajouter que des gilets haute visibilité et des brassards rétroréfléchissants sont également distribués dans la limite des stocks disponibles.

A Alençon, l'association organise exceptionnellement un atelier sur les angles morts avec l'entreprise ENTPR-Nomad. "Les visiteurs peuvent se mettre à la place d'un conducteur de bus pour se rendre compte de ce qu'il peut voir ou non. L'objectif, c'est de leur montrer les endroits où ils peuvent traverser en présence d'un car mais aussi de leur expliquer où se positionner sur la route lorsqu'ils sont à vélo", raconte Pauline Jouvenaux.

Comment être vu la nuit ?

Après le passage à l'heure d'hiver, la plupart des déplacements quotidiens se font de nuit. "Pour les déplacements à pied, on conseille a minima de porter des vêtements clairs car cela permet d'être visible à 50 mètres au lieu de 30 avec des vêtements sombres, explique la directrice régionale de Prévention routière. C'est encore mieux de porter des équipements rétroréfléchissants car l'automobiliste peut nous voir à 150 mètres", poursuit-elle.

En hiver, il est fortement recommandé de vérifier fréquemment le bon fonctionnement des phares ainsi que la propreté des parties vitrées de son véhicule. "Les vélos et trottinettes électriques doivent quant à eux obligatoirement être équipés de lumières à l'avant et à l'arrière ainsi que de catadioptres sur les roues", conclut Pauline Jouvenaux.

Pour recevoir tous les conseils de l'association, rendez-vous de 14h à 18h, vendredi 31 octobre, sur la place Foch d'Alençon. Les bénévoles et le village partenaire seront de retour dans l'Orne le 18 novembre, à Flers.