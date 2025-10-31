People. Jeremstar choisit Fécamp pour son mythique "Bal de l'Horreur" 2025 !

Depuis plusieurs jours, les habitants de Fécamp et les fans s'interrogeaient : allait-il vraiment poser ses valises en Normandie pour sa grande soirée d'Halloween ? Les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux, entre photos d'hôtels en bord de port et indices mystérieux publiés par des proches. Certains internautes misaient sur l'escape game No Way Out, d'autres sur un lieu plus prestigieux… Il aura fallu attendre la mi-journée pour que le suspense prenne fin.

Le Palais Bénédictine accueille la soirée d'Halloween la plus attendue du web

Coutumier des soirées d'Halloween spectaculaires, Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Gisclon, a finalement choisi la cité des Terre-Neuvas pour la nouvelle édition de sa fête annuelle. Dans un post Instagram publié ce vendredi, il apparaît tout sourire au Palais Bénédictine, monument emblématique de Fécamp. Un décor grandiose pour une soirée désormais culte, qui s'annonce aussi extravagante que ses précédentes éditions.

Le bal de l'horreur, à suivre en direct sur Snapchat

Pour les fans qui n'auront pas la chance d'assister à la soirée, réservée uniquement aux amis et célébrités invités par Jeremstar en personne, le "bal de l'horreur" sera diffusé en direct sur le compte Snapchat de l'influenceur. De quoi permettre à ses abonnés de voter notamment pour les costumes qu'ils préfèrent.