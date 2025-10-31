En ce moment Undressed SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Jeremstar choisit Fécamp pour son mythique "Bal de l'Horreur" 2025 !

Société. Le célèbre créateur de contenu aux millions d'abonnés, Jeremstar, a levé le voile sur le lieu de sa fête la plus attendue de l'année. C'est finalement en Normandie qu'il célébrera Halloween ce vendredi soir, aux côtés de ses invités.

Publié le 31/10/2025 à 16h07 - Par Aline
People. Jeremstar choisit Fécamp pour son mythique "Bal de l'Horreur" 2025 !
Jeremstar, lors de sa dernière soirée d'Halloween à la prison de Shepton Mallet en Angleterre, déguisé en Lady Gaga, faisant référence à son clip "Téléphone" aux côtés de Beyoncé. - Instagram - @jeremstar @damienstraker

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis plusieurs jours, les habitants de Fécamp et les fans s'interrogeaient : allait-il vraiment poser ses valises en Normandie pour sa grande soirée d'Halloween ? Les spéculations allaient bon train sur les réseaux sociaux, entre photos d'hôtels en bord de port et indices mystérieux publiés par des proches. Certains internautes misaient sur l'escape game No Way Out, d'autres sur un lieu plus prestigieux… Il aura fallu attendre la mi-journée pour que le suspense prenne fin.

Le Palais Bénédictine accueille la soirée d'Halloween la plus attendue du web

Coutumier des soirées d'Halloween spectaculaires, Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Gisclon, a finalement choisi la cité des Terre-Neuvas pour la nouvelle édition de sa fête annuelle. Dans un post Instagram publié ce vendredi, il apparaît tout sourire au Palais Bénédictine, monument emblématique de Fécamp. Un décor grandiose pour une soirée désormais culte, qui s'annonce aussi extravagante que ses précédentes éditions.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par JEREMSTAR (@jeremstar)

Le bal de l'horreur, à suivre en direct sur Snapchat

Pour les fans qui n'auront pas la chance d'assister à la soirée, réservée uniquement aux amis et célébrités invités par Jeremstar en personne, le "bal de l'horreur" sera diffusé en direct sur le compte Snapchat de l'influenceur. De quoi permettre à ses abonnés de voter notamment pour les costumes qu'ils préfèrent.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
People. Jeremstar choisit Fécamp pour son mythique "Bal de l'Horreur" 2025 !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple