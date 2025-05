Le Monument préféré des Français. Qui pour représenter la Normandie pour cette émission télé ?

L'émission "Le Monument préféré des Français" revient sur France 3 en 2025. France Télévisions a lancé, mardi 6 mai, les votes pour la première phase. Les quatorze régions doivent choisir entre deux monuments. Les votes sont ouverts en ligne jusqu'au vendredi 23 mai à 23h59. Les sites choisis seront alors en finale.

Haute ou Basse Normandie ?

La Normandie ne fait pas exception aux autres régions et les votants ont le choix entre deux monuments. Le premier est situé en Haute Normandie, le second en Basse. Le premier monument proposé au vote est le palais Bénédictine de Fécamp en Seine-Maritime et le second la villa Rhumbs, musée Christian Dior à Granville dans la Manche.

Les deux monuments font la part belle à l'histoire locale. Le palais Bénédictine abrite une distillerie de la liqueur du même nom. La villa Rhumbs est la maison d'enfance du créateur normand Christian Dior, qui abrite aujourd'hui un musée en son honneur. La Normandie aura peut-être un successeur à la Cité de la Mer ?