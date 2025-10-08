En ce moment JE SUIS UN HOMME ZAZIE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Culture. Gilbert Gallerne remporte le Prix du roman d'espionnage 2025

Culture. Ecrit par Gilbert Gallerne, "Nos chers Alliés" a remporté le Prix du roman d'espionnage 2025. Le manuscrit a été récompensé par un jury composé des anciens des services spéciaux.

Publié le 08/10/2025 à 14h00
Culture. Gilbert Gallerne remporte le Prix du roman d'espionnage 2025
Morts suspectes, ingérences étrangères, guerre économique : le thriller de Gilbert Gallerne est d'une actualité brûlante.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Prix du roman d'espionnage – Amicale des anciens des services spéciaux dont Tendance Ouest est partenaire – a été attribué à Gilbert Gallerne. Son manuscrit intitulé Nos chers Alliés sera publié mercredi 15 octobre par les éditions Konfident. Déjà lauréat du Prix du quai des Orfèvres, Gilbert Gallerne est l'auteur de nombreux romans. Son talent a été plébiscité par dix des douze jurés, qui s'étaient réunis en mai dernier sous la présidence d'Alain Juillet, ex-directeur du renseignement de la DGSE. Parmi eux, figuraient deux anciens patrons des services spéciaux, le directeur de l'Académie du renseignement ou encore Marion de Villiers, fille du créateur de la célèbre série "SAS". Nos chers Alliés raconte l'enquête d'un policier sur la mort suspecte d'un journaliste qui s'intéressait à un projet ultrasecret : le Système de combat aérien du futur, dont il avait découvert le noyautage par des sociétés américaines avec la complicité de politiques français.

Pratique. "Nos chers Alliés", éditions Konfident, 364 pages, 22,50€.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
KADJAR première main
KADJAR première main Saint-Vincent-Bragny (71430) 8 900€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Culture. Gilbert Gallerne remporte le Prix du roman d'espionnage 2025
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple