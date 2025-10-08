Culture. Gilbert Gallerne remporte le Prix du roman d'espionnage 2025

Le Prix du roman d'espionnage – Amicale des anciens des services spéciaux dont Tendance Ouest est partenaire – a été attribué à Gilbert Gallerne. Son manuscrit intitulé Nos chers Alliés sera publié mercredi 15 octobre par les éditions Konfident. Déjà lauréat du Prix du quai des Orfèvres, Gilbert Gallerne est l'auteur de nombreux romans. Son talent a été plébiscité par dix des douze jurés, qui s'étaient réunis en mai dernier sous la présidence d'Alain Juillet, ex-directeur du renseignement de la DGSE. Parmi eux, figuraient deux anciens patrons des services spéciaux, le directeur de l'Académie du renseignement ou encore Marion de Villiers, fille du créateur de la célèbre série "SAS". Nos chers Alliés raconte l'enquête d'un policier sur la mort suspecte d'un journaliste qui s'intéressait à un projet ultrasecret : le Système de combat aérien du futur, dont il avait découvert le noyautage par des sociétés américaines avec la complicité de politiques français.

Pratique. "Nos chers Alliés", éditions Konfident, 364 pages, 22,50€.