Le Havre. Le cinéma Le Studio renaît avec une nouvelle association aux manettes

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Le Studio, au Havre. Le cinéma de 84 places rouvre, mercredi 8 octobre, avec une nouvelle association aux manettes, baptisée Studio Novo. Le tribunal de commerce lui a confié les rênes, samedi 27 septembre, après une crise de gouvernance qui a conduit Le Studio, créé en 1999 par le cinéaste havrais Christian Zarifian, jusqu'au redressement judiciaire.

Un soutien inattendu

La nouvelle équipe administrative est composée de cinéphiles amoureux de ce cinéma, qui diffuse notamment des films du patrimoine cinématographique français et étranger. Avec le concours de l'association Les Amis du Studio, elle est parvenue à lever plus de 40 000€ de dons, qui ont permis de consolider son offre de cession.

Une partie de la nouvelle équipe associative derrière Le Studio. - Célia Caradec

"Des gens ont donné 15€, d'autres 1 000€… Des soutiens du Havre, de Normandie mais aussi de beaucoup plus loin, de critiques de cinéma, de distributeurs, etc. Le Studio Novo doit beaucoup au soutien du public qui va revenir, je l'espère, très nombreux", se réjouit le cinéaste Christophe Guérin, qui copréside la nouvelle association avec Hélène Richards.

L'équilibre financier du Studio dépend pour moitié de subventions et pour moitié de la billetterie. La fréquentation s'est érodée ces derniers mois, en raison de la crise dont faisait l'objet le cinéma. "On espère atteindre à nouveau les 20 000 entrées par an et remonter petit à petit autour des 22 000 entrées, le pic historique enregistré lors de la saison 2022-2023, à la sortie du Covid", ambitionne Aldéric Lesueur, membre de Studio Novo.

Séduire (encore plus) les jeunes

La nouvelle équipe conserve les deux salariés historiques, dont le programmateur. Côté programmation, "c'est un projet dans la continuité", assure Christophe Guérin. Le cinéma bénéficie de deux labels Art et Essai, "jeune public" et "patrimoine et répertoire". A terme, Studio Novo espère y ajouter les labels "courts-métrages" et "15-25 ans". "Cela veut dire établir une offre qui va intéresser ce public qui a un peu délaissé le grand écran au profit de l'écran de téléphone… C'est un vrai challenge", reconnaît Christophe Guérin. A l'avenir, le hall du cinéma pourrait aussi être réaménagé et accueillir un café, pour favoriser la convivialité et les échanges, partie intégrante de l'ADN du Studio.

Le cinéma rouvre mercredi 8 octobre avec, jusqu'à la fin du mois, la programmation établie par la précédente équipe, déjà imprimée et diffusée. On pourra y (re)voir notamment Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe, Jeremiah Johnson avec le regretté Robert Redford, récemment disparu, ou encore, pour frissonner avec les plus jeunes, Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, Max et les Maximonstres ou L'Etrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton.

Pratique. Le Studio, 3 rue du Général Sarrail au Havre.