En ce moment Black horse and the cherry tree KT TUNSTALL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Le cinéma Le Studio renaît avec une nouvelle association aux manettes

Loisir. Après une crise de gouvernance qui l'a mené jusqu'au tribunal de commerce, le cinéma Le Studio du Havre, connu pour sa programmation autour du patrimoine cinématographique, rouvre ce mercredi 8 octobre.

Publié le 08/10/2025 à 09h02, mis à jour le 08/10/2025 à 09h04 - Par Célia Caradec
Le Havre. Le cinéma Le Studio renaît avec une nouvelle association aux manettes
Le cinéma de 84 places rouvre, mercredi 8 octobre. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Le Studio, au Havre. Le cinéma de 84 places rouvre, mercredi 8 octobre, avec une nouvelle association aux manettes, baptisée Studio Novo. Le tribunal de commerce lui a confié les rênes, samedi 27 septembre, après une crise de gouvernance qui a conduit Le Studio, créé en 1999 par le cinéaste havrais Christian Zarifian, jusqu'au redressement judiciaire.

Un soutien inattendu

La nouvelle équipe administrative est composée de cinéphiles amoureux de ce cinéma, qui diffuse notamment des films du patrimoine cinématographique français et étranger. Avec le concours de l'association Les Amis du Studio, elle est parvenue à lever plus de 40 000€ de dons, qui ont permis de consolider son offre de cession.

Une partie de la nouvelle équipe associative derrière Le Studio.Une partie de la nouvelle équipe associative derrière Le Studio. - Célia Caradec

"Des gens ont donné 15€, d'autres 1 000€… Des soutiens du Havre, de Normandie mais aussi de beaucoup plus loin, de critiques de cinéma, de distributeurs, etc. Le Studio Novo doit beaucoup au soutien du public qui va revenir, je l'espère, très nombreux", se réjouit le cinéaste Christophe Guérin, qui copréside la nouvelle association avec Hélène Richards.

Christophe Guérin

L'équilibre financier du Studio dépend pour moitié de subventions et pour moitié de la billetterie. La fréquentation s'est érodée ces derniers mois, en raison de la crise dont faisait l'objet le cinéma. "On espère atteindre à nouveau les 20 000 entrées par an et remonter petit à petit autour des 22 000 entrées, le pic historique enregistré lors de la saison 2022-2023, à la sortie du Covid", ambitionne Aldéric Lesueur, membre de Studio Novo.

Aldéric Lesueur

Séduire (encore plus) les jeunes

La nouvelle équipe conserve les deux salariés historiques, dont le programmateur. Côté programmation, "c'est un projet dans la continuité", assure Christophe Guérin. Le cinéma bénéficie de deux labels Art et Essai, "jeune public" et "patrimoine et répertoire". A terme, Studio Novo espère y ajouter les labels "courts-métrages" et "15-25 ans". "Cela veut dire établir une offre qui va intéresser ce public qui a un peu délaissé le grand écran au profit de l'écran de téléphone… C'est un vrai challenge", reconnaît Christophe Guérin. A l'avenir, le hall du cinéma pourrait aussi être réaménagé et accueillir un café, pour favoriser la convivialité et les échanges, partie intégrante de l'ADN du Studio.

Christophe Guérin

Le cinéma rouvre mercredi 8 octobre avec, jusqu'à la fin du mois, la programmation établie par la précédente équipe, déjà imprimée et diffusée. On pourra y (re)voir notamment Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe, Jeremiah Johnson avec le regretté Robert Redford, récemment disparu, ou encore, pour frissonner avec les plus jeunes, Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, Max et les Maximonstres ou L'Etrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton.

Pratique. Le Studio, 3 rue du Général Sarrail au Havre.

Galerie photos
Une partie de la nouvelle équipe associative derrière Le Studio. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
KADJAR première main
KADJAR première main Saint-Vincent-Bragny (71430) 8 900€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Le cinéma Le Studio renaît avec une nouvelle association aux manettes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple