Le Havre. Une saison record pour le Studio, un cinéma rare en France

À l'affiche du Studio, cet été, pas de Miraculous ou d'Indiana Jones. En revanche, on pourra voir des films de Jean-Pierre Mocky ou la version restaurée de Virgin Suicides, chef-d'œuvre de Sofia Coppola sorti en 1999. C'est justement cette année-là qu'a ouvert ce cinéma du Havre, spécialisé dans le patrimoine cinématographique et le jeune public. Une programmation rarissime en province, et qui fonctionne : le Studio vient de battre son record de fréquentation avec 21 136 spectateurs sur l'année scolaire écoulée, du jamais vu depuis son ouverture !

"Nous sommes vraiment étonnés. Il y a quelques années, Christian Zarifian (fondateur du Studio) nous disait que si l'on arrivait à atteindre les 10 000 spectateurs annuels, ce serait vraiment le maximum que l'on puisse faire", sourit Céline Girout, chargée de développement de la salle. Ce succès s'explique en partie par la quarantaine de partenariats que noue la salle avec des associations, des structures municipales, des écoles ou universités. "Nous allons chercher nos spectateurs un par un, d'année en année", poursuit Céline Girout. Les scolaires représentent la moitié des spectateurs du Studio.

"Le patrimoine, c'est vivant"

La recette du Studio, c'est aussi sa programmation. "Ce sont des films des années vingt à nos jours, à condition qu'ils ne soient pas passés dans d'autres salles au Havre", détaille David Lheureux, projectionniste et programmateur. Parmi les spectateurs, on trouve des habitués mais aussi des étudiants, avides de voir - ou revoir - des films cultes, en version restaurée : Hitchcock, Kubrick, les dessins animés de Miyazaki… "Dernièrement, il y a eu The Truman Show ou In the mood for love, ce ne sont pas des films vieux, mais qui ont acquis un statut culte et que les jeunes sont contents de découvrir en salle, remarque David Lheureux. On programme aussi du cinéma asiatique qui n'était jamais sorti en France, que l'on redécouvre maintenant. Le patrimoine, c'est très vivant !"

Après la crise sanitaire, le duo a aussi vu arriver une nouvelle clientèle, d'anciens Parisiens venus s'installer au Havre. "Il y a un renouvellement, cela fait du bien d'avoir un regard neuf sur la salle."