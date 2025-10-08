En ce moment APOLOGIZE TIMBALAND
Seine-Maritime. Interconnexion électrique France - Royaume-Uni : coup dur pour Aquind à qui l'Etat dit non

Habitat. La préfecture de Seine-Maritime a fait savoir, mercredi 8 octobre 2025, qu'elle refusait d'autoriser l'utilisation du domaine public maritime au projet Aquind. Il prévoit une interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni pour le transport d'électricité à haute tension, via notamment la Seine-Maritime.

Publié le 08/10/2025 à 17h39 - Par Pierre Durand-Gratian
Le projet Aquind est contesté dans des communes concernées par le passage de la future ligne.  - Le Courrier Cauchois

C'est un coup dur pour le projet Aquind. Mercredi 8 octobre dans un communiqué, la préfecture de Seine-Maritime a fait savoir qu'elle ne délivrait pas à ce projet l'autorisation d'utilisation du domaine public maritime dont il a besoin.

Aquind prévoit d'établir une interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni pour le transport d'électricité à haute tension, via une liaison sous-marine entre la Normandie et le sud de l'Angleterre. Mais la préfecture de Seine-Maritime rappelle que pour l'utilisation du domaine public maritime, il faut que le projet soit reconnu d'intérêt général par une décision au niveau national. "Cette dernière n'a pas été validée", est-il indiqué dans le communiqué.

Pour autant, le 17 juillet, la préfecture avait, dans un arrêté, constaté la conformité du projet aux dispositions du Code de l'environnement et avait délivré une autorisation environnementale. Il ne s'agit que d'une des autorisations nécessaires.

Un "aléa pour le projet"

Le projet a suscité une vague d'indignations en pays de Caux car la ligne traverserait plusieurs communes des secteurs de Bacqueville et Tôtes, comme le rappellent nos confrères du Courrier Cauchois.

Dans un communiqué, Martin Dubourg, directeur France d'Aquind se dit "surpris de cette décision, compte tenu des besoins croissants d'interconnexion identifiés au niveau européen, particulièrement entre la France et la Grande-Bretagne, et des politiques mises en œuvre à cet égard". Il juge pour autant qu'il ne s'agit que d'un "aléa pour le projet qui ne remet en cause ni sa pertinence, ni sa réalisation à terme".

