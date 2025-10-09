En ce moment Mauvais Garçon HELENA
Insolite. Fan de "Friends" ? Le décor mythique du Central Perk s'installe près du Havre ce week-end (et c'est gratuit !)

Insolite. Le 10 et 11 octobre 2025, le célèbre café Central Perk de la série "Friends" s'installe à E.Leclerc Océane à Gonfreville-l'Orcher. Un décor culte, une ambiance 90's et un photobooth gratuit pour immortaliser votre passage : tout est réuni pour une parenthèse nostalgique.

Publié le 09/10/2025 à 11h45 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Fan de "Friends" ? Le décor mythique du Central Perk s'installe près du Havre ce week-end (et c'est gratuit !)
Ce week-end, entrez dans la série "Friends"… sans prendre l'avion pour New York. - Unsplash

Les fans de Friends n'ont plus besoin d'aller à New York pour s'asseoir sur le mythique canapé orange. Ce week-end, le rayon culturel d'E.Leclerc Océane à Gonfreville-l'Orcher se transforme en véritable plateau de tournage, recréant le décor du célèbre café de la série.

L'événement, gratuit et ouvert à tous, promet de replonger petits et grands dans l'univers chaleureux de Monica, Chandler, Joey, Rachel, Ross et Phoebe.

Un photobooth pour se glisser dans la série

Les 10 et 11 octobre, un photobooth immersif sera installé au cœur du magasin. L'occasion idéale de prendre la pose dans le décor culte, en famille, entre amis ou même en couple.

Pas besoin de réservation ni d'achat : il suffit de venir, de sourire et de se laisser transporter dans l'ambiance de Manhattan. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager vos clichés sur les réseaux pour prolonger la magie.

Une expérience gratuite et ouverte à tous

Ce rendez-vous insolite est entièrement gratuit et sans obligation d'achat. Que vous soyez un fan absolu de la série ou simplement curieux, c'est le moment de vivre un instant “Friends” tout près de chez vous.


