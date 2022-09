Télévision. C'est quoi la meilleure série de tous les temps ? Le magazine Rolling Stone donne sa réponse

Depuis une dizaine d'années, avec l'avènement des plateformes de streaming, les séries ont pris une part capitale dans la vie des spectateurs. Alors que House of the Dragon (HBO) et Les Anneaux de pouvoir (Amazon Prime Video) explosent tous les compteurs, le moment a été jugé opportun par le magazine américain Rolling Stone pour établir son Top 100 des meilleures séries de tous les temps. Qui remporte la palme ? Y a-t-il des surprises ? Des grands absents ? On fait le point avec vous, en se concentrant sur le Top 10.

De la dixième à la sixième place

Une série méconnue en France occupe la dixième place. The Mary Taylor Moore Show, sitcom de 168 épisodes de 1970 à 1977 sur CBS, est qualifiée de référence "de la comédie d'ensemble, mélangeant dialogues pétillants et émotion inattendue, avec un casting d'acteurs qui semblaient nés pour s'échanger des punchlines les uns avec les autres" par le magazine. Jamais diffusée dans l'Hexagone, la sitcom est parvenue à marquer l'histoire de la télévision étasunienne, d'où sa place dans le Top 10.

À la huitième place, une autre sitcom mémorable fait son apparition : Cheers. Racontant la vie d'un bar à Boston, tenu par l'iconique Sam Malone (interprété par Ted Danson), la série a profondément (re)défini le genre de la sitcom durant ses 11 saisons et 275 épisodes, de 1982 à 1993. En France, elle a été diffusée de manière assez anonyme sur la chaîne payante Série Club entre 2000 et 2002, vingt ans après son lancement, donc.

Intercalée entre ces deux sitcoms, Atlanta occupe la neuvième place. La série créée par le rappeur-acteur Donal Glover suit le parcours de deux cousins au cœur de la scène hip-hop d'Atlanta, l'une des plus prolifiques aux États-Unis. Mélangeant les genres d'épisode en épisode, de la comédie absurde au thriller horrifique, Atlanta a marqué le public depuis son lancement en 2016. Chez nous, la série a d'abord été diffusée sur OCS, qui possède toujours la troisième saison alors que Disney + propose les deux premières. La quatrième et dernière saison, en cours de diffusion de l'autre côté de l'Atlantique, n'est pas encore diffusée en France.

L'incontournable Mad Men prend la septième place. Série historique décapante, plaçant son récit dans une agence de pub fictive du New York des années 1960, le show offre "une chronique richement détaillée du changement social à travers l'une des décennies les plus turbulentes de l'histoire américaine, et une étude nuancée des personnages", selon Rolling Stone. Entre 2007 et 2015, chaque épisode a réuni en moyenne plus de deux millions de téléspectateurs sur la chaîne AMC, asseyant son impact culturel et social. En France, Mad Men a d'abord été diffusée sur Canal + et est aujourd'hui disponible en intégralité (et gratuitement !) sur MyTF1.

Encore une sitcom à la sixième place du classement, et peut-être la meilleure de tous les temps : Seinfeld. Nommée d'après son co-créateur et acteur principal, l'humoriste Jerry Seinfeld, la série a profondément marqué le paysage télévisuel américain de 1989 à 1998, rapportant près de 2,7 milliards de dollars de recettes. Dépourvue de portée dramaturgique, d'intrigue haletante ou d'effets spéciaux à couper le souffle, la série est parvenue à redéfinir le genre de la comédie dans son ensemble. Neuf saisons et 180 épisodes de folie douce, disponible intégralement sur Netflix.

Place au Top 5

Le Royaume-Uni fait son entrée en cinquième position, avec Fleabag. Deux saisons et 12 épisodes de 30 minutes auront suffi à cette comédie dramatique pour se hisser aussi haut dans le classement. Brisant à l'envi le quatrième mur, la série permet à Phoebe Waller-Bridge de déployer tout son talent de comédienne, emmenant le spectateur dans un "tour de force tragicomique", pour reprendre les mots de Rolling Stone. La série, issue d'une collaboration entre la BBC et Amazon, est maintenant hébergée sur Amazon Prime Video.

Icône de la pop culture, The Wire (Sur écoute en VF) termine à la quatrième place. Emmenée par les prestations à couper le souffle de Dominic West, Idris Elba, John Doman ou encore du regretté Michael K. Williams, la série a complètement réinventé le genre policier sur HBO entre 2002 et 2008. Puzzle urbain, où s'entremêlent dealers, policiers, politiciens, journalistes et étudiants fauchés, The Wire a été "souvent imitée, jamais égalée", dixit Rolling Stone. Si vous avez envie de vous plonger dans cette fresque grandiose d'un Baltimore à peine romancé, la série est disponible sur OCS et myCanal.

Évidemment, le podium équivaut à la crème de la crème des séries télés. En toute logique, Breaking Bad s'installe sur la troisième marche. Monument encensé par les fans et la critique, la série suit la descente aux enfers de Walter White (interprété par Bryan Cranston), professeur de chimie d'Albuquerque qui devient baron de la drogue pour réunir l'argent afin de soigner son cancer du poumon en phase terminale. Personnages, répliques et décors cultes s'enchaînent dans ce drame brillant de justesse, à regarder sur Netflix.

Les Simpson arrivent en deuxième place. Le choix peut surprendre de prime abord, mais une brève réflexion dissipe les quelques doutes. Diffusée sans discontinuer depuis 1989, soit 34 saisons et 789 (!!) épisodes, la série animée créée par Matt Groening a bercé plusieurs générations, devenant une part intégrante de la toile de fond de la vie de milliers de spectateurs. "Que reste-t-il à dire de la meilleure, la plus ancienne, la plus influente et la plus acclamée comédie télévisée de toutes ?", écrit Rolling Stone. En effet, pas grand-chose, si ce n'est qu'elle est disponible intégralement sur Disney +.

And the winner is…

À la première place on retrouve, roulement de tambours… Les Soprano ! Ce drame en six saisons - 86 épisodes - a redéfini à lui seul la manière dont une série télé devait être construite. L'essence même du storytelling se trouve dans Les Soprano, véritable bijou du petit écran, unanimement salué et respecté par la critique et le public. Le regretté James Gandolfini, qui incarnait Tony Soprano, a fait plonger son public dans un New Jersey mafieux et décadent pendant huit ans, sous l'objectif avisé de David Chase. Un monument, en somme. À voir (ou revoir) sur myCanal et OCS.

Et vous, ce serait quoi vos dix séries préférées de tous les temps ?