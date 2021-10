James Gandolfini, alias Tony Soprano, décède en Italie à l'âge de 51 ans

"Nous avons l'immense douleur d'annoncer que notre client, James Gandolfini, est décédé aujourd'hui alors qu'il était en vacances à Rome, en Italie", déclarent dans un communiqué ses agents Mark Armstrong et Nancy Sanders.

L'acteur, qui a succombé à une crise cardiaque était attendu le week-end prochain au festival de Taormina, en Sicile, pour y participer à une table ronde avec le réalisateur italien Gabriele Muccino.

Né le 18 septembre 1961 dans une famille italo-américaine du New Jersey (est des Etats-Unis), James Gandolfini a fait ses débuts sur les planches à Broadway en 1992, dans une production d'"Un tramway nommé désir", avec Jessica Lange et Alex Baldwin.

Mais l'acteur, revendiquant l'héritage de Robert De Niro et joueur amateur de trompette et de saxophone, se tourne vite vers le cinéma.

En 1993, il se fait notamment remarquer dans le rôle d'un tueur à gages sanguinaire dans "True Romance" de Tony Scott, avant d'enchaîner les films, parmi lesquels "She's so lovely" (1997) ou "8mm" (1999).

Mais le vrai tournant de sa carrière survient en 1999, lorsqu'il est choisi pour intepréter le rôle principal de la série "Les Soprano" pour la chaîne payante américaine HBO (1999-2007).

Son rôle de Tony Soprano, mafioso dépressif et fatigué de sa vie criminelle, impose sa silhouette massive sur les petits écrans du monde entier, et lui vaut de multiples récompenses.

Au long des six saisons des "Soprano", considérée comme l'une des meilleures série de l'histoire de la télévision, il remportera notamment un Golden Globe et trois Emmy Awards, les "Oscars" de la télévision américaine.

Son succès télévisé ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière au cinéma. On le voit ainsi dans "Le Mexicain" (2001), "The Barber: l'homme qui n'était pas là" (2001), "In the loop" (2009), le film indépendant "Welcome to the Rileys" et plus récemment "Zero Dark Thirty" (2012).

Sa dernière apparition à l'écran remonte à quelques mois à peine, dans la comédie de magiciens "The Incredible Burt Wonderstone".

James Gandolfini avait également une activité de producteur télévisé. Sous cette casquette, on lui doit notamment le téléfilm "Hemingway & Gellhorn" pour HBO, avec Clive Owen et Nicole Kidman.

Les hommages étaient nombreux mercredi soir, dont celui de l'actrice Susan Sarandon, qui a écrit sur son compte Twitter: "C'est très triste de perdre James Gandolfini. L'un des plus charmants, amusants et généreux acteurs avec qui j'ai pu travailler. Toutes mes prières vont à sa famille".

L'acteur de comédie Jonah Hill a assuré pour sa part "avoir le coeur brisé par la nouvelle de la mort de James Gandolfini. C'est l'un de mes acteurs préférés depuis toujours. C'est une perte tragique".

Steve Carrell, avec qui James Gandolfini partageait l'affiche de "The Incredible Burt Wonderstone", a déploré pour sa part "une nouvelle incroyablement triste".