Les "Simpsons" renouvelés pour une 30e saison, un record

Le premier épisode des aventures de la famille Simpson, qui en est actuellement à sa 28e saison, a été diffusé en décembre 1989.

Homer, le père, employé tire au flanc de la centrale nucléaire locale, Marge, la mère à la voix rauque, et les enfants, Bart, Lisa et Maggie, ont été immédiatement adoptés par les téléspectateurs.

A ses débuts, la série réunissait régulièrement plus de 15 millions de téléspectateurs, avec une pointe à 33 millions pour l'épisode le plus vu, "Barts Gets an F", diffusé en octobre 1990.

Ses audiences ont depuis décliné progressivement jusqu'à faire craindre pour l'avenir de la série, diffusée sur une chaîne nationale gratuite, avant un rebond cette saison.

"The Simpsons" a été primé 32 fois aux Emmy Awards, les trophées de la télévision américaine.

La série a également été déclinée sous la forme d'un long métrage, sorti en 2007, qui a rapporté 527 millions de dollars de recettes guichets dans le monde.

Toujours en phase avec son époque et prompt à intégrer des références à l'actualité ou aux codes de la pop culture, "The Simpsons" détient déjà depuis longtemps le record de longévité pour une série, animée ou non, aux Etats-Unis.

Elle avait déjà détrôné la série western "Gunsmoke" pour le nombre de saisons (20) et devrait bientôt lui prendre également le record du nombre d'épisodes, avec 669 au bout de la trentième saison, contre 635.

Au fil des années, une longue liste de vedettes ont prêté leur voix à des personnages, les représentant parfois eux-mêmes, comme Michael Jackson, Ringo Starr, Lady Gaga, Dustin Hoffman ou LeBron James.

A LIRE AUSSI.

Cancer du sein: deux rapports alertent sur l'explosion des décès

Cancer du sein: deux rapports alertent sur l'explosion des décès

Cancer du sein: deux rapports alertent sur l'explosion des décès

Irak: le chef de l'EI appelle ses troupes à "tenir" Mossoul

Une ambition intime : le manchois Thierry Olive présenté comme agriculteur dans l'Eure sur M6