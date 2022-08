Box-office. La série House of the Dragon explose tous les records d'audience

C'est un véritable raz-de-marée. La série House of the Dragon, petite sœur de l'iconique Game of Thrones, n'en finit pas d'enchaîner les succès d'audience depuis son lancement le lundi 22 août.

Alors que le premier épisode avait réuni 9,9 millions de spectateurs, ce qui était déjà un record pour une série télévisée, le deuxième épisode sorti le 29 août fait encore mieux, avec 10,2 millions de personnes réunies devant leur écran.

Ces chiffres astronomiques (et qui ne concernent que les États-Unis, ce qui implique que les audiences globales sont encore plus folles) s'expliquent par l'aura de la série mère Game of Thrones, dont le dernier épisode diffusé le 19 mai 2019 avait rassemblé près de 18 millions de téléspectateurs.

Confortée par ces premiers chiffres, la chaîne HBO, qui produit la série, a d'ores et déjà annoncé une deuxième saison. En attendant, il reste encore huit épisodes de la première saison à découvrir, pour ce qui promet d'être l'un des plus gros succès commerciaux de HBO.