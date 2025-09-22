Bon plan. Rouen, Granville, Le Havre : ce week-end découvrez l'escalade en salle pour 5€ seulement !

Sport olympique depuis Tokyo 2020, l'escalade connaît un véritable engouement en France. L'événement Faites de l'Escalade, organisé chaque année à l'échelle nationale, propose au grand public de tester la discipline à prix réduit. En 2024, plus de 50 000 participants avaient répondu présent.

Trois salles normandes ouvrent leurs portes

En Normandie, trois salles participent cette année à l'opération :

Chacune de ces structures mettra à disposition ses installations et son équipe d'encadrants, pour permettre aux néophytes comme aux initiés de profiter de séances adaptées.

Un tarif unique et accessible à tous

L'un des grands atouts de cet événement est son prix : 5€ la séance, valable dans toutes les salles partenaires en France. Une occasion idéale pour s'initier à l'escalade ou pour partager un moment convivial en famille ou entre amis, sans engagement.

Un événement national qui séduit chaque année

Avec plus de 100 salles participantes partout dans l'Hexagone, Faites de l'Escalade est devenu un rendez-vous incontournable pour promouvoir ce sport. Les organisateurs espèrent battre de nouveaux records de fréquentation lors de l'édition 2025.