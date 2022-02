Bonne table à Rouen. Arkose, le réconfort après l'effort

"On ne pense pas qu'on va bien manger dans une salle de sport." Le chef du restaurant de l'Arkose, à Rouen, Quentin Robert le dit lui-même. Et pourtant ! La surprise est là. Le client entre dans une grande salle, fait face à des murs d'escalade. Pas besoin de savoir grimper pour venir manger. Il est possible de s'installer au bar ou bien en salle, dans le "resto" avec sa soixantaine de couverts.

Une cuisine gourmande

et écoresponsable

La carte, courte et efficace, est écrite sur des grands tableaux à la craie (pas à la magnésie !). Compter 18 euros pour le menu complet du jour, une quinzaine d'euros pour des plats à la carte. Dans un esprit convivial, le restaurant propose des tapas et planches à partager. La carte change tous les deux mois pour respecter la saisonnalité des produits. Le menu du moment est 100 % végétarien, avec falafels de pois chiche et herbes fraîches, cromesquis de pomme de terre et pain perdu. Au service, Dorian conseille une bière IPA en pression d'une brasserie coopérative située dans l'Eure pour accompagner ce repas. D'autres références locales sont proposées pour les amateurs de cidre ou de soda. Ils sont une petite dizaine à gérer le service, trois en cuisine aidés d'un apprenti. Formé dans les cuisines gastronomiques du coin, le chef a gardé l'exigence de la qualité des produits et de la présentation irréprochable : "Quand les grimpeurs ont terminé, ils se disent qu'ils ont bien mérité de se faire plaisir !" Le chef est un locavore. L'Arkose détient deux macarons du label écotable qui valorise les restaurants écoresponsables. Les fruits et légumes sont bio. Le cuisinier travaille en circuits courts. "Vous ne trouverez pas de fruits exotiques", prévient le chef, mais de la cuisine aux inspirations d'ailleurs, oui. Le chef aime twister les plats traditionnels, avec un nem au Morbier AOP ou un risotto de pâtes, proposé dans le menu enfant.

Et tout le menu peut se commander à emporter.

Pratique. 181 quai du Cours La Reine à Rouen. Ouvert 7j/7 de 12h à 14h30 et 19h30 à 22h30.