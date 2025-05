Basket (Nationale 1). "Tout va se jouer sur un match" : face à Challans, le STB Le Havre peut valider sa montée en Pro B

Ils ont le destin du club entre leurs mains. Les joueurs du Saint-Thomas Basket affrontent les Vendéens de Challans, vendredi 9 mai, en clôture de la phase 2 du championnat de Nationale 1. En cas de victoire, les Thomistes seront assurés de remonter en Pro B la saison prochaine, un championnat professionnel qu'ils ont quitté en 2018.

Match à guichets fermés

"Tout va se jouer sur un match, dans une salle pleine à craquer, rappelle Rudy Sévi, président du club havrais, on a des joueurs d'expérience qui savent gérer la pression, mais cela reste un match de basket, où l'on peut jouer comme sur un nuage ou être dans un jour où rien ne rentre… Peu importe la manière, seul le résultat comptera !"

Rudy Sévi, président du directoire du STB Impossible de lire le son.

Car la montée directe reste encore possible pour les Vendéens, s'ils s'imposent au Havre et que, dans le même temps, Quimper s'incline face à Lyon. L'ambiance s'annonce donc chaude bouillante, dans des Docks Océane à guichets fermés. "C'est la septième fois que la salle est pleine cette saison, où l'on atteindra une moyenne de 3 300 spectateurs par match. Quoi qu'il arrive, cette saison restera positive : on a reconquis un public, des partenaires…", poursuit Rudy Sévi, qui rappelle que le staff et la quasi-totalité de l'équipe avait été renouvelés à l'intersaison, dans la perspective d'un retour en Pro B.

Rudy Sévi, président du directoire du STB Impossible de lire le son.

Les play-offs arrivent

En cas de faux pas vendredi, la montée restera accessible pour les joueurs de l'entraîneuse Lauriane Dolt, à condition de remporter les play-offs d'accession, qui s'achèveront dimanche 22 juin, après une très longue saison de quarante-neuf matchs.

Si le STB valide sa montée dès cette semaine, il ne sera pas pour autant sacré champion de N1 : il faudra, là aussi, s'imposer en play-offs pour décrocher le titre. Si le vainqueur des play-offs est le club arrivé premier au terme de la phase 2, alors le club finaliste sera lui aussi promu en Pro B.