Basketball. Le STB Le Havre débute sa phase 2 avec l'objectif d'une montée en Pro B

Après avoir terminé leader de son groupe de la Nationale 1 masculine (N1M) de basketball à l'issue de la phase 1, le STB Le Havre débute la phase 2 vendredi 28 février avec un déplacement à Tarbes. Si les Thomistes confirment leur excellent début de saison lors de cette seconde phase et se qualifient pour les play-offs, la remontée en Pro B est envisageable.

Croire en la Pro B

Rudy Sévi, le président du STB, est un homme heureux. L'espoir de voir le club retrouver la Pro B après l'avoir quittée en 2018 est réel. "Il est vrai que cette première phase se termine très bien vu que nous finissons à la 1re place. Le ratio victoires/défaites par rapport aux six équipes qui se qualifient avec nous dans cette phase 2 nous permet d'attaquer à la 2e place de cette seconde phase. Je suis donc très heureux, d'autant qu'on n'a pas été épargné par les blessures. Le staff et le club ont su réagir comme il faut." L'objectif cette année reste clairement une montée en Pro B.

Le Havre, terre de basketball

Cette remontée, les supporters l'attendent. Le Havre est une terre de basketball, avec en moyenne 3 250 spectateurs pour les matchs à domicile et plusieurs matchs à guichets fermés. "C'est-à-dire que le STB a une histoire. On a fêté nos 100 ans en début de saison. Le club a été créé en 1924. Il y a eu dans les années 50 la montée en Nationale une, on va dire la première division de l'époque. Et après, il y a eu toutes ces années 2000 et 2010 où le club a été 16 ans en Pro A et en Coupe d'Europe. Donc oui il y a une vraie histoire."

Phase 2 et play-offs

La phase 2 de la N1M se joue avec les 28 équipes du championnat réparties en deux groupes. La poule B rassemble les équipes les moins bien classées, qui se battent pour le maintien. La poule A (où se trouve le STB) rassemble les meilleures équipes de la phase 1 pour la montée en Pro B et l'accès aux play-offs. Le premier de cette poule monte directement en Pro B. Les huit premiers sont qualifiés pour les play-offs. Le vainqueur des play-offs est champion de France de N1M et accède à la Pro B. Si ce dernier était le premier de la phase 2, c'est l'autre finaliste des play-offs qui accède à la Pro B.

La phase 2 va se jouer en 14 matchs, qui vont se tenir jusqu'au 9 mai.