Basket. Début des play-offs pour les filles du STB Le Havre : la Ligue 2 en ligne de mire

Les Havraises ne s'y attendaient pas en début de saison, mais le STB participera bien aux play-offs de la N1F de basket. Laurent Chamu, le coach, n'en espérait pas tant. "En début de saison, l'objectif était de faire le mieux possible. En avançant cachés, on a surpris nos adversaires." Les Thomistes ont effectivement véritablement créé la surprise en terminant sur la deuxième marche du podium du groupe B, derrière Alençon, avec d'ailleurs le même nombre de victoires (19) et de défaites (3) que le club ornais.

Alençon et Le Havre se retrouvent donc avec les deux premiers du groupe A (Monaco et Villeurbanne) pour jouer les play-offs. La première rencontre se disputera samedi 20 avril à domicile contre Monaco. Ce sera à 20h à la salle Pierre de Coubertin. Le deuxième match à domicile est prévu le samedi 11 mai contre Villeurbanne. Les deux premières équipes monteront en Ligue 2 la saison prochaine. A savoir qu'Alençon part avec deux victoires d'avance, Monaco et Villeurbanne avec une victoire d'avance et Le Havre avec zéro. "Le premier match, samedi, contre Monaco est donc crucial. C'est celui-là qu'il faut gagner pour se lancer dans ce mini-championnat de quatre équipes. Si on perd contre Monaco, ça veut dire qu'il faut gagner les trois autres matchs dont deux en extérieur."