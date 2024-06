Basket (NM1). Lauriane Dolt prend les rênes de l'équipe masculine du STB Le Havre

On connaît le nom du coach qui remplacera Fabrice Coursier sur le banc du Saint-Thomas Basket (STB) la saison prochaine. Le club du Havre, qui évolue en Nationale 1 Masculine, a choisi Lauriane Dolt pour entraîner son équipe professionnelle. Elle s'engage pour deux saisons avec le STB.

Lauriane Dolt arrive de Mulhouse où elle était l'entraîneur principal depuis trois ans, avec de bons résultats à la clé. Finaliste des play-offs en 2021-2022, son équipe a atteint les quarts de finale en 2022-2023 et les demi-finales cette saison, avant de s'incliner face au Caen BC.

Elle a travaillé avec Vincent Collet

La nouvelle coach fut également l'assistante d'un certain Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France de basket, lorsqu'il était entraîneur de Strasbourg en Pro A. Un club où elle a travaillé pendant douze saisons. En 2014, elle décroche le titre d'entraîneur de l'année, avec l'équipe espoirs.

Dans un communiqué, la nouvelle coach salue "l'ambitieux projet du Havre", un club "qui a déjà évolué dans l'élite" et qui bénéficie d'un "engouement autour de ça" et d'une "structure professionnelle très solide". La montée en Pro B reste une ambition pour le STB, "l'objectif est de mettre tout en œuvre pour y arriver le plus vite possible."