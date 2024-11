Le Havre. Lauriane Dolt, nouvelle coach du STB

Depuis le 7 août dernier, Lauriane Dolt a rejoint les bancs d'entraînements du STB. Originaire de l'est de la France, Lauriane Dolt a entraîné l'équipe professionnelle de Mulhouse pendant trois ans et auparavant l'équipe de la SIG à Strasbourg pendant douze ans. "Je suis prête à quitter ma région natale. Il est temps. La carrière continue", affirme-t-elle.

Le Saint Thomas Basket club est ravi de l'arrivée de Lauriane Dolt au Havre. La coach a signé pour deux ans et laisse la porte ouverte à un engagement sur un plus long terme auprès du STB, en fonction du déroulement des prochaines saisons. Le club l'a attirée pour sa structure sportive humaine et son projet ambitieux de monter significativement dans les championnats.

Elle a alors construit une équipe à son image, "des hommes de valeurs, avec des talents en attaque", décrit-elle. En tant que coach, Lauriane Dolt établit un lien fort avec ses joueurs. Elle qualifie son métier de "passionnant et prenant aux tripes", entre les progrès, la joie de la victoire et la résilience des défaites. En tant que coach elle valorise la rigueur, l'intensité et le sérieux des joueurs en incluant le plaisir et l'enthousiasme du sport. Elle rappelle la chance et le bonheur qu'elle et ses joueurs ont de faire du basket leur métier.

Une pionnière dans son milieu

Cette femme est également une pionnière dans son milieu. En effet, Lauriane Dolt est la seule femme coach d'équipe masculine professionnelle de basket en France. Et en Ligue 2 féminine, seulement deux femmes sont coach au niveau professionnel. Lauriane Dolt souhaite normaliser cette fonction de femme coach. Elle reconnaît les différences d'opportunités par rapport à ses homologues masculins et "des dirigeants plus frileux". Et elle préfère d'ailleurs, le terme de coach ou entraîneur, à celui "d'entraîneuse" aux connotations non professionnelles.

Néanmoins, elle s'est fait sa place et sa carrière aux côtés d'équipes masculines et s'y épanouit. Elle affirme n'avoir jamais eu de problème à exercer son métier, toujours dans un bon relationnel avec les joueurs. Elle combine depuis un peu plus de deux ans sa carrière et sa vie de famille avec la naissance de son fils en mars 2021.

Lauriane Dolt souhaite emmener l'équipe havraise le plus loin possible lors des championnats à commencer par l'ascension en deuxième division, suivant l'exemple de l'équipe féminine du STB.