Chesapeake 2025. 900 km à vélo de Cherbourg à Paris : le défi des marins de la flottille de perfectionnement du surfacier de Brest

Un défi sportif et mémoriel au cœur de l'amitié franco-américaine. Ce jeudi 8 mai, la Marine nationale de la Manche et de la mer du Nord a indiqué que dans le cadre du plan Marins de combats, "la flottille de perfectionnement du surfacier de Brest (FPS/B) se lance dans une aventure humaine et sportive exceptionnelle : la Chesapeake 2025". Du jeudi 8 au jeudi 15 mai, une équipe de marins "parcourra à vélo 900 km sur la Voie de la Liberté, retraçant le chemin de la 3ᵉ armée du général Patton, de Cherbourg à l'Hôtel national des Invalides à Paris".

Toujours selon la Marine nationale de la Manche et de la mer du Nord, le départ est lancé depuis la place Jacques Demy à Cherbourg. Ce défi rend hommage aux valeurs de courage, de dépassement de soi et de solidarité et s'inscrit dans le cadre du 81e anniversaire de la Victoire 1945, de l'amitié indéfectible entre les États-Unis d'Amérique et la France. Il permet de faire rayonner les valeurs des Marins de combats sur le territoire national.

Rencontrer des jeunes français

Au fil des étapes, "les marins iront à la rencontre des jeunes Français pour partager leur expérience et transmettre les valeurs qui animent la Marine nationale", poursuit la Marine nationale de la Manche et de la mer du Nord. Ce périple est aussi l'occasion de soutenir le Bleuet de France, "symbole de mémoire et de solidarité envers les anciens combattants et victimes de guerre", indique-t-elle.

Renforcer le lien entre la Marine et la nation

Ce défi nommé Chesapeake 2025 "vise à faire rayonner les valeurs des Marins de combats sur le territoire national et à renforcer le lien entre la Marine et la nation". Des événements forts jalonneront cette aventure, notamment une arrivée à l'institut franco-américain à Rennes et une clôture prestigieuse aux Invalides en présence de représentants officiels.