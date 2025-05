De Cherbourg à Paris. Ces marins pédalent pour les victimes de guerre

Jeudi 8 mai, après la cérémonie de commémoration qui s'est déroulée dans le jardin public de Cherbourg, une équipe de 5 marins brestois ont enfourché leur vélo. Leur projet ? Jusqu'au 15 mai, ils parcourront sur leur deux-roues 900km sur la Voie de la liberté entre Cherbourg et l'hôtel national des Invalides à Paris. Ce défi sportif intitulé "Chesapeake 2025" se veut aussi mémoriel puisque les militaires suivent le chemin emprunté par la 3ᵉ armée du général Patton lors de la libération 80 ans plus tôt.

Pédaler pour les victimes de guerre

Le challenge salue aussi "l'amitié indéfectible entre la France et les Etats-Unis et le partage des valeurs du combat en équipage auprès des citoyens", explique la Marine nationale dans un communiqué. Pendant leur périple, les marins iront aussi à la rencontre des jeunes pour parler de leur engagement dans la Marine nationale. Le voyage Chesapeake 2025 leur permet aussi de soutenir le Bleuet de France, un organisme qui vient en aide aux anciens combattants et aux blessés de guerre, symbole de mémoire et de solidarité envers les anciens combattants et victimes de guerre. Une cagnotte a été ouverte pour récolter des fonds en leur faveur.