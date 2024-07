Trun. Les collégiens en piste pour Paris à vélo !

Onze élèves de quatrième du collège Malraux de Trun, dans l'Orne, se préparent à relever un défi de taille : parcourir à vélo les 280 kilomètres qui séparent Trun de Paris (plus précisément Versailles) en cinq étapes. Leur objectif est de collecter des fonds pour l'association "On détonne pour Huntington".

Dimanche 30 juin était le jour du départ, c'est l'heure des derniers préparatifs. "Mon sac est presque fini, il ne reste plus qu'à charger les vélos, préparer les tentes pour les nuits d'étape, et c'est parti", confie Tom, 13 ans, l'un des jeunes participants.

Depuis avril, Jérôme Fiocco et Richard Guillaume, leurs professeurs encadrants, entraînent les élèves chaque semaine. "Ils ont montré un engagement impressionnant. Nous voulions voir s'ils pouvaient maintenir cet effort sur le long terme, et ils sont prêts", affirme Richard Guillaume, professeur de physique chimie au collège Malraux. La préparation comprend non seulement un entraînement physique, mais aussi une assimilation rigoureuse des règles de sécurité : rouler en peloton ou en file indienne, aborder les carrefours, gérer les priorités…

Sensibilisation auprès de l'association

Pour renforcer leur motivation et leur engagement, les élèves ont assisté au passage de la flamme olympique à Falaise le 30 mai, où ils ont rencontré Charline Pouillet, fondatrice de l'association qu'ils soutiennent. "Ce fut une expérience inspirante", raconte Jérôme Fiocco, professeur d'histoire-géographie.

Début juin, les élèves ont également eu l'opportunité de rencontrer Florian Merrien, pongiste handisport multimédaillé et qualifié pour les JO de Paris 2024. Cette rencontre leur a permis de recevoir de précieux conseils sur la gestion mentale et physique d'un défi sportif de cette envergure, ajoutant une dimension olympique à leur aventure.