Alençon. Développement durable: six collèges de l'Orne certifiés "E3d"

Six collèges de l'Orne, engagés dans des démarches de développement durable, se sont vus remettre ce mardi 15 novembre 2016 le label " E3D ", dans le cadre du Plan départemental " climat-énergie ".

Développement durable

Une récompense reçue, coïncidence de l'actualité, alors que près de 180 chefs d'État et ministres des pays signataires de l'accord de Paris lors de la COP21 sur le climat, se succèdent depuis ce mardi 15 novembre à la tribune de la conférence de l'ONU " COP 22 ", à Marrakech (Maroc).

Du Maroc à La Ferrière aux Étangs

Concrètement, les collégiens ornais se sont impliqués dans des actions. Exemple avec Coralie, Louis et Élodie, élèves de cinquième qui se sont investis dans " l'Association des p'tits écolos " du collège Charles Léandre de La Ferrière aux Étangs:

Les collèges de l'Orne labellisés "E3d" ce 15 novembre 2016:

Jean Moulin (Gacé), Françoise Dolto (L'Aigle), st Exupéry (Alençon) et Charles Léandre (La Ferrière aux Étangs), qui obtient le " niveau 2 " de labellisation, tout comme Jacques Prévert (Domfront) et N-D de Lancrel (Alençon), labellisé pour la seconde année consécutive.

